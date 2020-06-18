Прихильникам блогера Анатолія Шарія, які їздили в Київ на митинг, влаштували «привітний» прийом у Харкові

Напередодні ввечері в районі Холодної Гори представники військово-патріотичної організації «Фрайкор» закидали камінням автобуси з людьми, які їхали з Києва, передає KHARKIV Today.

Відео бійки і фото з місця інциденту облетіли місцеві паблики.

⚡️Только что фрайкоровцы закидали камнями автобусы Шария. Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 17. Juni 2020

Як видно на кадрах, камінням розбили мінімум пару стекол. Після «обстрілу» у салоні знаходилися кілька людей, в основному жінки. Потім бійка продовжилася в метро.

За інформацією видання, заступник керівника військово-патріотичної організації «Фрайкор» Богдан Войцеховський повідомив журналістам, що знаходиться не в Харкові, тому не може коментувати ситуацію.

Ніяких заяв з приводу інциденту поки не зробили і в поліції. Однак, як видно на фото "ХС Харків", на місце інциденту викликали патрульних.

Як відомо, прихильники блогера, який ще в 2010 році втік з України, вимагали захисту від нападів. Мотивував їх на протест сам Анатолій Шарій. Він відомий своїми укринофобскими заявами і проросійською пропагандою.

Раніше ми писали про те, що невідомі закидали на Салтівці камінням трамвай. Один з них потрапив у вікно і розбив голову пасажирці. Її госпіталізували.

Ми також розповідали про те, що тролейбус №31, який їхав з вулиці Наталії Ужвій у бік проспекту Ювілейного обстріляли з пневматичної гвинтівки. У цей момент всередині тролейбуса перебували близько трьох десятків людей. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.

Нагадаємо, сімейна пара влаштувала небувалий погром на цвинтарі під Харковом.

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