Колишній мер Харкова і екс-керівник ХОДА Михайло Добкін не виключив можливості участі у виборах мера Києва

Про це екс-нардеп заявив в ефірі телеканалу «НАША», передає Politeka.net.

Спочатку про наміри харківського політика написав у телеграм-каналі ведучий телеканалу Макс Назаров, підкресливши, що «це буде дуже спекотна битва, навіть якщо ніхто грошей не дасть», а потім відеозапис інтерв'ю розлетівся мережею.

«Я останнім часом серйозно розглядаю для себе можливість… поборотися з нинішнім головою Києва за цей високий пост. Тому що те, що відбувається з Києвом мені, чесно кажучи, як жителю України, не подобається. Моя столиця повинна бути інша: більш свіжою, чистою і комфортною», – заявив він.

На уточнююче запитання ведучого, чи він справді збирається боротися за крісло мера Києва, а не Харкова, Добкін заявив, що в першій столиці «все нормально, там мера міняти не треба».

Він пообіцяв, що після виборів відремонтує столицю, щоб вона стала такою, якою була «до приходу Кличко і йому подібних» і передасть її в руки киян.

За словами Добкіна, який непогано живе далеко від політики, зараз не час «відсиджуватися», враховуючи, що відбувається.

На можливе балотування політика бурхливо відреагували користувачі.

«Нарешті у Тищенка з'явився гідний конкурент у межах статистичної похибки», «Міша, все х**ня - давай по новій)))», «Цирк з кіньми» , «На благо міста і всіх хар....киян!», «Нам, харків'янам, кияни досі Льоню Космоса згадують, то давайте їх ще цим красенем доб'ємо», «Це прелестно) Клянусь своєю треуголкой)», «Йому грошей дали? На агітацію? На гречку?», «Та таки так, у нього великі шанси. Принаймні, він чітко доносить свою думку людям, і його всі добре розуміють, а це сьогодні велику справу», «На благо міста і всіх київчан», – пишуть у соцмережах.

Нагадаємо, скандальний Добкін засвітився з забороненим символом на грудях.

Як повідомляла Politeka, Добкін оскандалився через підтримку фанатів Путіна.

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