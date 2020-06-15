У вівторок, 16 червня, в Харкові попрощаються з розвідником Дмитром Карамушкою

Прощання відбудеться о 12 годині дня на Алеї слави кладовища №18 по проспекту Гагаріна, 362, повідомляє KHARKIV Today.

Всім, хто хоче попрощатися з ветераном АТО, необхідно прийти до намету «Все для перемоги» на площі Свободи, звідки на цвинтар буде їхати автобус об 11 годині дня. За словами волонтера Марини Полякової, при собі обов'язково мати маску.

Як інформує видання, Дмитро помер 12 червня від зупинки серця. Він служив розвідником у 92 бригаді, що дислокується в Башкирівці (Чугуївський район). З 2014 по 2017 рік військовий служив у зоні проведення АТО/ООС.

Раніше ми розповідали про те, що у водія підстанції №1 швидкої допомоги в Харкові Миколи Устименка почалися неприємності після участі в акції протесту медиків. Чоловік під час зборів 18 травня показав лист голові ХОДА з підписами медиків та вимогами до керівництва області. Через це його наступного дня не допустили до роботи.

Як з'ясувалося пізніше, Микола Устименко відслужив в АТО, у складі 46-го окремого батальйону спеціального призначення «Донбас-Україна».

Нагадаємо, скандальний Добкін засвітився з забороненим символом на грудях.

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