У Харкові рідні вже збилися з ніг у пошуках 55-річного Олександра Ушакова

За інформацією, оприлюдненою в соцмережах, близько опівночі з 14 на 15 червня чоловік вийшов пройтися, проте додому так і не повернувся.

Харків'янин пропав у районі Павлового Поля, на вулиці Семена Коваля (колишня Ревкомівська, поруч з банним комплексом «Барс»). Люди вже обійшли цю територію, але нікого не знайшли.

При собі у нього не було ні телефону, ні документів.

Особливі прикмети: із сивим волоссям, карі очі, зріст приблизно 178 см, худорлявий після хвороби.

Був одягнений у сіру смугасту футболку й армійські штани, зверху, можливо, є куртка.

Всіх, у кого є інформація про його місцезнаходження, просять повідомити за телефонами (098) 284 47 09 і (050) 921 61 17.

Раніше ми писали про те, що 12-річний Станіслав Номеровський пішов з дому в ніч на 12 червня і досі не повернувся. Родичі одразу звернулися з відповідною заявою в Немишлянський відділ поліції, співробітники якого оперативно взялися за пошуки.

Прикмети хлопчика: зріст 150 сантиметрів, худорлявої статури, волосся світле густі, очі сірі. У дитини затримка психо-мовного розвитку.

Можливо, Станіслав був одягнений в біло-червону футболку, сірі шорти і тапочки.

Хлопчик вже йшов з дому.

Всім, кому відома будь-яка інформація про зниклого, прохання повідомити в Немишлянський відділ поліції за телефонами: 102, (057) 93-50-40, 0956641561 або іншим зручним способом.

Нагадаємо, матір з дитиною безслідно зникли в Харкові.

Як повідомляла Politeka, на Харківщині пропав батько сімейства.

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