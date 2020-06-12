За порядком на дорогах Харкова будуть стежити 300 выдеокамер

Їх монтують на світлофорні стовпи, повідомляється в телеграм-каналі «Харківські Будні». У поліції сподіваються, що камери дозволять відстежувати щільність потоку машин, фіксувати номери автомобілів, водії яких порушують правила дорожнього руху, а також дорожньо-транспортні пригоди.

На даний момент камери вже встановлені на проспектах Науки, Гагаріна, Московському, на Клочківській, а також на Мерефянському шосе та інших місцях. Протягом двох років їх кількість планується збільшити ще на 300.

Більш того, з 12 червня на вулицях міста з'явилися нові камери TruCAM. Вони встановлені на проспекті Гагаріна, на Бєлгородському шосе, на Полтавському Шляху і на Московському проспекті.

На даний момент на території України працюють 115 приладів TruCAM на 209 ділянках. Про місце їх установки попереджають відповідні дорожні знаки.

Раніше ми писали про те, що в Харкові водій іномарки влаштував дорожньо-транспортну пригоду, в якій постраждали чотири людини і було пошкоджено декілька автомобілів.

У водія, який, за словами очевидців, перебував у стані алкогольного сп'яніння, упізнали колишнього радника мера Харкова Юрія Саніна, якого Кернес зі скандалом звільнив із займаної посади. Також він очолював департамент земельних ресурсів у Харківській міськраді.

За інформацією правоохоронців, 61-річний водій автомобіля Mercedes C63 AMG проігнорував зупинку і допустив зіткнення з автомобілями Chevrolet Nubira і Mercedes E220, що стояли попереду на червоний сигнал світлофора.

Нагадаємо, у Харкові вирішили витратитися на піар Кернеса під час карантину.

Як повідомляла Politeka, харківських чиновників наділили новими повноваженнями на період карантину.

Також Politeka писала, що харківський підприємець поставив незручне запитання владі через закриті ринки.