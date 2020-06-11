Жителі Харківської області зіткнулися з новою напастю на дорогах регіону і поспішили попередити інших

У групі «Харків LІVE» розповіли про небезпеку для пішоходів і власників транспортних засобів. Мова йде про величезні сталеві шипи-тройчатки, що нагадують лапу курки, які невідомі закопують на дорозі.

«Днями в околицях нашого селища Манченки при в'їзді в ліс були знайдені непізнані об'єкти! А саме величезні сталеві шипи, які стирчали з землі на дорозі! Як видно на фото, шипи були кимось навмисне зварені, вони були вставлені в землю так, щоб три гострих шипа стирчали вгору, і замасковані!», – йдеться у повідомленні, доповненому красномовними фотографіями.

За словами автора, якщо на такий шип наїхати колесом, доведеться відправляти машину чи велосипед у ремонт. Якщо ж на нього наступить дитина, то наслідки можуть бути дуже плачевними, адже навіть швидка допомога в селище з Мерефи їде мінімум 40 хвилин.

«Побачивши ці шипи, я особисто відчуваю жах і здивування, що за потвора могла таке зробити!? Як ніби ми в зоні бойових дій, і вони поставлені, щоб нашкодити ворогові. А що буде далі, розтяжки з вибухівкою?», – обурюється автор.

У коментарях люди пишуть про те, що подібні пастки є не тільки в Манченках, а також міркують, для чого це робиться. Одні вважають подібні дії витівками зоозахисників, інші грішать на тих, хто рубає ліс.

«Живу в Харківській обл., с. Сіряки, у нас такі ж шипи😠», «Ці шипи не проти дроворубів, самі дроворуби ставлять їх у Дергачівському лісі, де йде вирубка «ділового» дуба, їх там повно. Таким макаром дроворуби охороняють спиляний дуб», «Шиномонтажники клієнтів набивають», «ці шипи ставлять екоактивісти проти машин, велосипедів і людей, щоб люди в лісі не заважали тваринам жити», – відзначають під публікацією.

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