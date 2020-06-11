Після різкого підвищення температури повітря і початку купального сезону на Харківщині активізувалися змії та інша земноводна живність

Так, 12-річна дитина стала жертвою гадюки в селищі Васищеве, передає Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ.

За інформацією журналістів, родина з дитиною влаштувала пікнік. У якийсь момент хлопчика за ногу в траві вкусила змія. У нього стався анафілактичний шок, і потерпілого терміново госпіталізували у відділення інтенсивної терапії.

Хлопчик був у свідомості, але дихав, оскільки отрута викликала важку реакцію організму. В лікарні медики ввели йому вакцину проти зміїної отрути, і стан дитини стабілізувався.

На думку фахівців, його вкусила червонокнижна гадюка Нікольського. Доросла людина не помре від її отрути, а от діти й алергіки знаходяться в групі ризику. У разі відсутності своєчасної допомоги все може закінчитися плачевно.

Зазначимо, що за останні кілька днів це другий випадок укусу дитини змією. 9 червня жертвою змії став п'ятирічний мешканець Зміївського району Харківщини.

На щастя, зараз життя обох дітей поза небезпекою.

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові молодий батько відлучився у справах, залишивши в машині, припаркованій на відкритій території, маленьку дочку і ключі. Дівчинка зачинилася в автомобілі, і чоловікові довелося викликати рятувальників, щоб врятувати дитину. Враховуючи, що на вулиці висока температура, салон транспортного засобу, повністю закритий, міг стати для малечі смертельною пасткою.

Співробітники ГУ ДСНС, прибувши за викликом, розбили бічне скло і звільнили дівчинку.

Нагадаємо, у Харкові на дитячому майданчику на дитину впала величезна гілка.

Як повідомляла Politeka, мати з дитиною безслідно зникли в Харкові.

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