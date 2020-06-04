Мер Харкова Геннадій Кернес тепер може похвалитися іменним значком

Фото «аксесуара» з зображенням міського голови Харкова опублікували в групі «Харків 1654» у форматі 3D.

«Хотіли б такий значок?», – запитує автор публікації.

На значку зображений градоначальник, котрий показує пальцями свій знаменитий жест «вікторія», і підпис до нього «Кернес – наш мер».

Зазначимо, що під фото розгорілася неабияка дискусія. Якщо одні плювалися від побаченого і не шкодували сарказму, то інші захоплювалися і навіть цікавилися, де можна взяти такий значок.

«На значку наперстка не вистачає», «Служи, дурачок, отримаєш значок», «Хочу вогнемет, щоб спалювати тих, хто їх буде носити», «Треба кріплення із цвяхом соткою зробити і забивати в голову», «Скільки грошей відмили на цих значках?», «Я б хотіла. Обожнюю нашого мера», «Подивимося на альтернативи. Але щось здається, що з Гепою ніхто не зможе змагатися», «Решітку додайте», «Наш мер кращий, і мені значок», «Хотілося б, щоб ці значки видавалися всім бажаючим безкоштовно на кожному розі із зобов'язанням носити їх постійно. Відразу побачиш, з ким маєш справу, заодно і рейтинг перевірити можна за кількістю розданих значків», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали, що фіналістка кулінарного шоу «Король десертів» Рузанна Щербина набила на нозі татуювання з зображенням Геннадія Кернеса.

«Завжди любила нашого мера за все, що він зробив для нашого міста! Для всіх хорошим не будеш, але Кернес — той мер, яким пишається добра частина харків'ян! Люблю Харків! Люблю Геннадія Адольфовича! І в його честь я зробила чергову татуху», – заявила Рузанна в соцмережі, опублікувавши фото нового малюнка на тілі.

Нагадаємо, Добкіна і Кернеса спотворили до невпізнання.

Як писала Politeka, Добкін пояснив, чому ніколи не одягне вишиванку.

Також Politekа повідомляла, що у Кернеса витратять п'ять мільйонів на VIP-катафалк.