Сварка в маршрутці закінчилася серйозним каліцтвом для молодого харків'янина

Про інцидент, що стався в районі перехрестя вулиці Героїв-Широнінців та проспекту Ювілейного, повідомили в соцмережах, виклавши відповідне відео.

На опублікованих у Фейсбуці кадрах видно молодого чоловіка, який без свідомості лежить на асфальті біля дверей маршрутки, а на сходах – другий хлопець.

«У двох хлопців виникла сварка в маршрутці. В результаті один з них (у білій футболці) вдарив іншого, той вилетів з маршрутки, вдарився головою об бордюр і втратив свідомість», – пояснюється в підписі до запису.

У двоих парней возникла ссора в маршрутке. В результате один из них (в белой футболке) ударил другого, тот вылетел с маршрутки, ударился головой об бордюр и потерял сознание 📍 Юбилейный/Широнинцев Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 3. Juni 2020

За кадром чути, як люди вимагають викликати швидку. Сам же хлопець не виглядає сильно засмученим.

«Та всі ми вже не контролюємо емоції і говорити не вміємо. Деградація! Але таблетка існує – задумайтеся», «Ну цей же довб...б міг його вбити, не дай Бог», «Жах, що з людьми відбувається... Людяність стерлася взагалі( Сподіваюся, людина жива», – пишуть під публікацією користувачі.

Раніше ми розповідали про те, що в тролейбусі №35, що їздить від Одеської до Північної Салтівки, побили людину. За словами очевидців, пасажир поплатився за те, що хотів проїхати без квитка.

Однак, як стало відомо пізніше, і потерпілі, і той, хто бив людей, були знайомі між собою. П'ять чоловік у стані алкогольного сп'яніння ввалилися в салон тролейбуса і почали поводитися неадекватно. Кондуктор зробив їм зауваження. Незабаром між кількома з них спалахнула бійка. Одного з буянів виштовхали на зупинці, другого «вирубали», але потім забрали його з собою, в той момент він був живий.

Нагадаємо, салон маршрутки вивів харків'ян із себе, кадри свавілля.

Як повідомляла Politeka, малолітні хулігани напали на харківську електричку.

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