Вранці на Харківщині сталася дорожно-транспортна пригода за участю військової техніки

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію правоохоронців і соцмережі.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, повідомлення про ДТП надійшло о 4:42 ранку.

Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що військовий ЗІЛ з причепом з'їхав з дороги і врізався в опору на трасі в селі Грушівка у напрямку Куп'янська. Другим учасником аварії була вантажівка «Урал».

«У результаті аварії травми отримали 24-річний водій «Уралу», 31-річний водій ЗІЛа, 30-річний пасажир та 21-річна пасажирка цього авто. Всі постраждалі були доставлені в районну лікарню», – розповіли поліцейські.

Зараз вирішується питання про внесення інформації відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

З'ясування обставин аварії триває.

У свою чергу в соцмережах користувачі пишуть про те, що на цьому місці часто трапляються ДТП через особливості дороги:

«Місцеві кажуть, місце, де на постій врізаються і перевертаються. Там поворот траси під міст відразу, і знаки не встановлені перед поворотом, автодор не може встановити знаки? Крутий поворот, небезпечна ділянка і т. д? Траса ж на балансі Укравтодору», «Там крутий спуск і відразу поворот під міст на 90 градусів. Або гальма відмовили, або розслабився. Там постійно аварії», «Головне, шо живі всі, може, реально з гальмами біда, мотлох то треба визнати дає збої. А так місцеві самі кажуть, що пару раз у місяць то фури, то ще хто туди потрапляють».

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