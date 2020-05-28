З понеділка в Україні відновлять залізничне сполучення, в тому числі запустять і приміські електрички

Харківська область потрапила до переліку регіонів, де дозволили рух електричок, передає KHARKIV Today з посиланням на прес-секретаря регіональної філії АТ «Укрзалізниця» Ірину Гаманенко.

За її словами, поки що планується запуск 156 поїздів.

«До карантину в середньому щодня ходило близько 400 поїздів. Зараз розробляємо. Детальна інформація, думаю, скоро з'явиться на сайті «Укрзалізниці», – пояснила вона.

На першому етапі відновлення залізничного сполучення плануються потяги, які будуть ходити за розкладом, що співпадає з робочим графіком. Це означає, що електрички будуть відправлятися вранці і ввечері, вдень сполучення не буде.

Що стосується електричок, то вони будуть ходити тільки тоді, коли люди з передмістя їдуть на роботу в Харків і назад додому.

«Підвезення буде з роботи і на роботу. Підвіз мається на увазі по часу. Наприклад, з 7 ранку і до 10, а ввечері — з 5 до 8 вечора будуть за графіком електрички йти в різні напрямки. Не має значення, не буде такого, що ми пускаємо лише тих, хто працює. Будуть послугами залізничного транспорту користуватися всі, кому куди треба поїхати. Було зазначено час роботи. Тобто протягом дня електрички відправлятися не будуть. Наприклад, підвезення з 7 до 9 або 10», - додала Гаманенко.

З понеділка в касах залізничних вокзалів можна буде купити квиток на електричку. Крім того, забезпечують квитками пасажирів при вході у вагон або в самому вагоні. Також людей будуть перевіряти провідники і контролери.

Кількість людей у вагоні не повинна перевищувати ста осіб. Стояти в салоні забороняється. Люди повинні бути в масках. За бажанням пасажирам будуть вимірювати температуру.

Згідно з першими графіками, які вже є на сайтах деяких міст, з понеділка з Лозової в Харків поїдуть три електрички: дві вранці, одна удень. Так само буде і в зворотному напрямку.

У бік Полтави з Лозової відправиться одна електричка вранці, одна вдень, ще дві ввечері. Назад дві електрички поїдуть вранці, одна вдень і одна ввечері.

Нагадаємо, у Харкові почали продавати квитки на потяги.

Як повідомляла Politeka, харків'янам приготували чергове підвищення тарифів.

Також Politeka писала, що подорожчання проїзду в метро Харкова обернулося грандіозними збитками.