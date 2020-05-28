У п'ятницю, 29 травня, в харківських школах мав пролунати останній дзвоник

Однак карантин вніс свої корективи, і в цьому році випускники шкіл не зберуться на традиційну урочисту лінійку і не почують знайомий з першого класу передзвін, передає Politeka.net.

За інформацією Департаменту освіти Харківської міської ради,через карантин масові святкування у школах скасовані, тому все обмежиться тим, що на сайтах загальноосвітніх навчальних закладів будуть розміщені іменні привітання випускників, а також їх батьків і педагогів.

«Свято, звичайно ж, не скасовується. У багатьох школах учні спілкуються, придумують якісь інтерактивні речі і будуть вітати один одного із закінченням навчального року в режимі онлайн», – заявила керівник департаменту Ольга Деменко.

Тим часом в Українському центрі повыдомили, що оцінювання якості освіти пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 15 червня, з інших навчальних предметів - 17 червня.

З 1 червня в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти будуть розміщені оновлені запрошення-перепустки з адресами пунктів пробного тестування.

Раніше ми писали про те, що з 1 червня у Харкові почнуть свою роботу дитячі садочки. За словами завідуючої дитячим садком №399 Тетяни Олешко, малюків будуть приймати на вулиці з 8:00 до 8:45. Дітям відразу ж на вулиці виміряють температуру, а у батьків розпитають про самопочуття дошкільнят.

«Після цього всіх дітей через сім різних входів поведуть у групи. На вході - обробка рук антисептиком. Після того, як діти піднімуться в групи, прибиральниця протре поручні дезинфікуючим засобом і проведе вологе прибирання. Батьків у дитсадок не пускатимуть».

Карантин, який хоч і послабили, але не скасували, вніс свої корективи в навчальний процес. Якщо дозволить погода, діти будуть більше гуляти на вулиці, а в групи їх заводитимуть тільки поїсти і поспати.

Не забули і про соціальну дистанцію: в спальнях діти спатимуть через два ліжка.

Нагадаємо, "карантинні" побори з батьків почалися у харківських дитсадках.

Як повідомляла Politeka, харківські школярі благали про допомогу у Зеленського.

Також Politeka писала, що вірус залишив харківських студентів без житла.