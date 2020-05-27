На станції харківської підземки підлітки знову розмалювали стіни, які перед цим ретельно відмили жінки-коммунальниці

Відео з «творчістю» неповнолітніх опублікували в соцмережах, передає Politeka.net. Як видно на записі, хлопець поганить чисті стіни незрозумілими написами, а товариш знімає все це на камеру. При цьому помітно, що хлопці зовсім не побоюються, що їх може спіймати поліція.

У коментарях харків'яни запропонували свої варіанти покарання подібних громадян, починаючи від штрафу і виправних робіт і закінчуючи такими радикальними заходами, як дитячі колонії і навіть розстріл.

😡Пока коммунальные службы приводят метро в порядок и отмывают краску, малолетки продолжают разрисовывать стены метро. И ваши подъезды. ⠀ Нет ну ладно граффити еще как-то понять можно (но не в метро, конечно), но В ЧЕМ ПРИКОЛ этих надписей? Им самим не жалко деньги на баллончики тратить? ⠀ Кто-нибудь вообще понимает, зачем они это делают? Gepostet von Харьков LIVE am Dienstag, 26. Mai 2020

«Спочатку дати ганчірку і все привести в порядок, а потім руки повідбивати», «у них є батьки, ось разом з батьками і нехай приводять в порядок, а потім ще й штраф заплатять!», «Садити, незважаючи на вік. А штрафувати батьків за псування майна», «На батьків штраф накласти, а дітям виправні роботи по благоустрою міста в місяць», «Змусити самих все помити і ще іншою роботою завантажити, хлопчикам, видно, нічим зайнятися, шкода, що колгоспів немає хай би там свою енергію витрачали», «якби поліція була, а то дитсадок – ясельна група», «Пора відроджувати дитячі колонії, а не погрожувати їм пальчиком! Тільки покарання! Безкарність породжує Зло та Беззаконня!», «На рейки садити, щоб більше не хотілося вандальничать», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що з 1 червня поновлюється залізничне сполучення, і в касах Харкова вже почали продавати квитки.

Нагадаємо, харків'янин у важкому стані потрапив у лікарню, показали палату в мережі.

Як повідомляла Politeka, «Укрзалізниця» познущалася над українцями новим способом.

Також Politekа писала, що малолітні вандали влаштували масштабний погром на цвинтарі під Харковом.