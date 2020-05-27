Події, які розгортаються в Харківській обласній інфекційній лікарні, отримали величезний резонанс

Дійшло до того, що журналісти центральних каналів нагрянули прямо під вікно палати, де проходить лікування від китайського вірусу головний лікар лікарні Павло Нартов, передає Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як відомо, голова ХОДА звинуватив його в тому, що медустанова не закупила вчасно необхідні препарати, через що вірус отримав поширення. На такі заяви лікар з 30-літнім досвідом роботи дав вичерпні коментарі засобам масової інформації.

За його словами, сума в півтора мільйона, про яку згадували в ХОДА, ділиться на рік і видається щомісяця певними частинами, які йдуть на закупівлю ліків і спецзасобів. На свій розсуд розпоряджатися грошима лікарня не може.

Соцмережі облетів знімок, на якому Нартов з вікна палати розповідає про ситуацію в лікарні.

Серед іншого він зазначив, що лікарі мають потребу в перепочинку.

"Нам потрібно принаймні кілька днів відпочинку, нашої лікарні. Тому що при таких умовах ми не зможемо далі працювати. Чому інші лікарні закриваються... Звичайно, ми профільний стаціонар, але ми хоча б кілька днів повинні відпочити. Чи не виписувати хворих - хворі будуть у нас. Визначитися: що, як - це моя думка ", - цитує доктора UA: Харків.

У свою чергу пересічні харків'яни висловилися в коментарях.

«Всі за порошенківськими картинами ганяються, на лікарів зе-до наплювати», «А де ті кричущі, що короновірус вигадка?», «Можна було хворому докторові зняти відосик, а не стояти перед журналістами. Відосики зараз в моді. Швидкого одужання!», «Головне, що "місто" чисте акі скло, вчасно відсторонився, "корова не моя" :) у всьому Кучер винен, а ми вам по три масочки купили, що вам ще треба», – пишуть під публікацією.

Раніше Нартов розповідав, що в лікарні катастрофічно не вистачає робочих рук, персонал змушений працювати з останніх сил.

Наживо з обласної інфекційної лікарні. Ситуацію у медзакладі і позицію обласної адміністрації щодо забезпеченості лікарні препаратами коментує директор Павло Нартов. Зараз він госпіталізований з коронавірусом Gepostet von Суспільне Харків am Mittwoch, 27. Mai 2020

Нагадаємо, українців попередили про погіршення ситуації з епідемією після 25 травня.

Як повідомляла Politeka, вірус із Китаю з новою силою обрушився на харківських медиків.

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