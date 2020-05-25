Журналіст, який постраждав у двох терактах, організованих російськими спецслужбами в Харкові, потребує допомоги

Про проблеми зі здоров'ям журналіста Олександра Богатирьова повідомив у Фейсбуці користувач Олександр Ряполов:

«У нього постійне погіршення здоров'я після того, як його поранило в двох терактах, що були в Харкові організовані спецслужбами РФ».

Олександр вів стріми і популяризував патріотичні рухи в Харкові на всю Україну, проте після одного з терактів його здоров'я погіршується з кожним роком.

«Сьогодні він знаходиться на постійному підключенні до апарату, який знижує його кровоносний тиск з 270 до нормального. Для з'ясування причини необхідні кошти на проведення всебічних аналізів», – пише Ряполов.

Автор просить всіх небайдужих скинутися хоча б по 50-100 гривень на карту Богатирьова.

«Цей гордий українець сам не попросить, але номер його картки я знаю! Карта: Богатирьов Олександр (Bogatirov Oleksandr)) 4149 6293 9936 1757», – зазначив він.

Журналіст перебуває в Харківській обласній клінічній лікарні.

Наприкінці свого поста Ряполов пояснив усім, чому вважає Олександра справжнім патріотом:

«З 2015 року він кілька разів виїжджав і проводив відеозйомки навчань 8-го батальйону Правого сектора і ОРАТА. Він так само знімав фільми, які популяризують добровольців в зоні АТО. Він продовжує щороку знімати Факельну Ходу і робить це безкоштовно. Публікує він це в пабліку DARKHUNTER».

Раніше ми писали про те, що лікарі обласної інфекційної лікарні в Харкові поскаржилися на нестерпні умови роботи. Журналісти озвучили кілька фраз, які медпрацівники сказали на умовах анонімності. Так, за словами співробітників лікарні, порівняно з тим, що було раніше, зараз дуже важко і морально, і фізично. У медзакладі не вистачає персоналу, всі працюють до дев'яти годин вечора, бо надходить багато хворих. Медсестри просто не знають, в який бік бігти.

Нагадаємо, харків'янам наочно показали наслідки масових гулянь.

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