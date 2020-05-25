Журналист, который пострадал в двух терактах, организованных российскими спецслужбами в Харькове, нуждается в помощи

О проблемах со здоровьем журналиста Александра Богатырева сообщил в Фейсбуке пользователь Александр Ряполов:

«У него постоянное ухудшение здоровья после того, как его ранило в двух терактах, которые были в Харькове организованны спецслужбами РФ».

Александр вел стримы и популяризировал патриотические движения в Харькове на всю Украину, однако после одного из терактов его здоровье ухудшается с каждым годом.

«Сегодня он находится на постоянном подключении к аппарату, который снижает его кровеносное давление с 270 до нормального. Для выяснения причины необходимы средства на проведение всесторонних анализов», – пишет Ряполов.

Автор просит всех неравнодушных скинуться хотя бы по 50-100 гривен на карту Богатырева.

«Этот гордый украинец сам не попросит, но номер его карты я знаю! Карта: Богатырев Александр (Bogatirov Oleksandr)) 4149 6293 9936 1757», – отметил он.

Журналист находится в Харьковской областной клинической больнице.

В конце своего поста Ряполов объяснил всем, почему считает Александра настоящим патриотом:

«С 2015 года он несколько раз выезжал и проводил видео съемки учений 8-го батальона Правого сектора и ОРАТА. Он так же снимал фильмы, популяризирующие добровольцев в зоне АТО. Он продолжает каждый год снимать Факельну Ходу и делает это бесплатно. Публикует он это в паблике DARKHUNTER».

Ранее мы писали о том, что врачи областной инфекционной больницы в Харькове пожаловались на невыносимые условия работы. Журналисты озвучили несколько фраз, которые медработники сказали на условиях анонимности. Так, по словам сотрудников больницы, по сравнению с тем, что было раньше, сейчас очень трудно и морально, и физически. В медучреждении не хватает персонала, все работают до девяти часов вечера, потому что поступает много больных. Медсестры просто не знают, в какую сторону бежать.

Напомним, харьковчанам наглядно показали последствия массовых гуляний.

Как сообщала Politeka, харьковские школьники взмолились о помощи у Зеленского.

Также Politeka писала, что украинка пристыдила власти за борьбу с вирусом с помощью штрафов.