Сім'я директора департаменту будівництва і дорожнього господарства Харківської мерії Володимира Чумакова придбала нерухомість у сонячній Іспанії

Про те, що дружина і дочка чиновника купили будинок площею 303 квадратні метри за 16 мільйонів 390 тисяч гривень та земельну ділянку 27 соток, Чумаков вказав у декларації за 2019 рік, передає KHARKIV Today.

Крім елітної нерухомості в Іспанії, дружина директора департаменту будівництва і дорожнього господарства володіє квартирою і 25 сотками землі в Харкові, а також будинком у Харківському районі.

Сам же чиновник ніяких квадратних метрів в розпорядженні не має. Однак він знається на хороших годинниках, вказавши в декларації такі бренди Perelet, Ulysse Nardin, Ulysse Nardin і Zenith, а у його дружини – Ulysse Nardin і Breguet, ювелірні прикраси, шуби. Правда, вартість цих речей не повідомляється.

Сім'я чиновника має недешевим автопарком. Сам Чумаков розсікає на Mercedes-Benz GLS 350D 4 Matic 2016 року випуску і позашляховику JCB Workmax 800D 2014 року випуску, а його законна половина є господинею Porsche Cayenne 2016 року випуску і Hyunday Elantra 1996 року випуску.

При цьому зарплата керівника такого важливого департаменту не дуже «жирна». У минулому році вона склала майже 300 тисяч гривень. Його дружина заробила в п'ять разів більше, ще майже 500 тисяч гривень вона отримала від фірми Prof Materials s.r.o, де вона числиться бенефіціаром. Більше того, ця ж фірма виплатила їй два з половиною мільйона гривень дивідендів.

Що стосується банківських заощаджень, то в сім'ї вони пристойні. Сам Чумаков зберігає понад 260 тисяч гривень, майже 55 тисяч доларів і понад 29 тисяч євро. У його дружини 195 000 доларів готівкою, в банку понад півмільйона гривень, 16 тисяч євро і понад 320 тисяч крон.

Як стало відомо, за три дні до покупки маєтка дружина Чумакова позичила в іноземної громадянки 45 тисяч євро, а після придбання нерухомості взяла кредит у 385 тисяч євро "Banko de Sabadell, S. A.", розташованому в іспанському Аліканте.

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