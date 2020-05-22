Бойовик «ДНР», який вбиває воїнів ЗСУ на сході країни, потрапив до рук правоохоронців, приїхавши в гості до родичів в ненависну йому Україну

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив прес-секретар УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Бойовика, який є жителем Донецька і воює в якості танкіста в «1 АК ДНР», контррозвідники Служби безпеки України затримали на Харківщині, куди він заявився провідати родичів.

Чоловіка затримали в той момент, коли він повертався назад через кордон РФ.

Під час обшуку й огляду речей бойовика правоохоронці знайшли та вилучили військовий квиток так званого «міністерства оборони ДНР», в якому були відзначені місця служби і закріплена зброя, а також посвідчення «члена громадського руху Донецької республіки».

Більш того, в телефоні й ноутбуці терориста знайдені файли, які підтверджують проходження служби в танковому підрозділі бойовиків і застосування зброї.

у рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину й обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Слідство триває.

Раніше ми писали про те, що у Харкові затримали диверсанта, який намагався підірвати легендарного розвідника «Гору». Таке завдання він отримав від російських кураторів, які хотіли помститися бійцю за ліквідацію офіцерів ЗС РФ.

Нагадаємо, бойовик "ДНР" поставив під загрозу життя відвідувачів торгового центру в Харкові.

Як повідомляла Politeka, оголошено масове полювання на жителів Донбасу, деталі подій.

Також Politeka писала, що спливли неймовірні факти про легендарного розвідника «Гору».