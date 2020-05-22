Цього року роботи з реконструкції тривають

Саржин Яр у Харкові змінився до невпізнання і з часом може стати аналогом Центрального парку в Нью-Йорку

Принаймні, такі амбіції – у авторів проекту реконструкції території, студії дизайну та архітектури SBM, передає Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ.

Один з його авторів Ольга Клейтман розповіла про те, що під час реконструкції вони вирішили мінімально втручатися в природу, а лише розчистити закутки і зробити хороше освітлення.

«Це буде водно-пейзажний парк, де можна почитати книгу, зайнятися йогою, просто відпочити без гучної музики і каруселей. Така собі «дача для всіх», – пояснила вона.

Вже після першого етапу реконструкції Саржин Яр помітно змінився і ризикує переплюнути кращі парки відпочинку не тільки Харкова, але і Києва.

Так, територію прикрашають сім озер, розташованих на трьох різних рівнях. За словами директора Департаменту комунального господарства Олексія Багатія, чисту воду, яка йде з джерела, будівельники спробували взяти в певні архітектурні форми у вигляді озер, а також збільшили потік води.

В яру відновили навіс над джерелом, створивши всередині ілюзію зоряного неба, відремонтували бювети, купелі, розмістили декоративні навіси, металеві крісла, дерев'яні лежаки і нові світильники.

Особливу увагу привертає велодоріжка з естакадою протяжністю 3,5 км, яка з'єднує парк їм. Горького з Павловим Полем. Завдяки конструкції велосипедисти можуть проїжджати над яром, не перетинаючись з пішоходами.

У цьому році велодоріжки в Саржиному Яру і парку ім. Горького планують об'єднати з Лісопарком в єдиний веломаршрут протяжністю близько 30 км.

Дуже подобається в парку і дітям, для яких тут створено незвичайний майданчик «Вулкан».

Подбали під час реконструкції і про зручність молодих мам, обладнавши кімнату матері і дитини поруч з інтерактивним ігровим комплексом. Крім того, до послуг відвідувачів три туалети: з боку ін. Науки, в районі бювету і біля пішохідної доріжки під канатною дорогою.

На відміну від парку Горького, в Саржиному Яру також обладнають два майданчики для вихованців, щоб жителі міста могли вигулювати своїх чотирилапих улюбленців.

Як тільки на вулиці потепліє, доріжки Саржиного яру заполонять харків'яни, для багатьох з яких цей парк став улюбленим місцем відпочинку.

Довідка: Саржин Яр - пам'ятник природи місцевого значення, розташована недалеко від центру міста, поруч зі станцією метро «Ботанічний сад». Довжина яру понад 12 кілометрів. Раніше по його дну протікав широкий Саржин струмок, але він був засипаний при будівництві лінії передач на П'ятихатки в 2006 році.

«Родзинка» цього місця - джерело найчистішої мінеральної води, яке притягує жителів і гостей міста. Його друга назва «Шатилівське джерело».

Нагадаємо, Кернес похвалився перед харків'янами черговим досягненням.

Як повідомляла Politeka, у Харкові можуть перейменувати парк Горького: на заміну претендує легендарний українець.

Також Politeka писала, що мерія виділить десятки мільйонів на нові туалети в Саржиному Яру.