2020 рік оголошений в Харкові роком медицини, проте стан цієї самої медицини в місті залишає бажати кращого

Незважаючи на те, що міська влада постійно рапортує про черговий ремонт у медустановах, громадяни публікують у соцмережах фото умов у лікарнях обласного центру.

Наприклад, у групі «Брутальний Харків» показали фото з лікарні №31.

«Якщо не помрете від хвороби, то від сорому і дискомфорту - гарантовано✌🏻 Сьогодні потрапила в міську лікарню 31 (на Валерьянівській 113). Я не можу залишитися байдужою до цього всього. Ці умови не для людей. Будь ласка, підкажіть, до кого звернутися!», – пише автор повідомлення.

На знімках – палата зі зношеним лінолеумом, тріщини й обсипана штукатурка під старим залізним ліжком. Але найбільше вражає «туалет», який представляє собою стілець без спинки з діркою, обтягнутий медичною пелюшкою, під якою стоїть відро.

Публікація викликала величезний резонанс, зібравши сотні відгуків.

«Дуже шкода нас. Парки це, звичайно, добре, але такий стан речей - це жах. А ще потрібно врахувати, що в таких жахливих умовах ще й лікувати нічим.😔😔😔😔», «Зоопарк важливіший! А медикам нехай центральна влада платить! Сам їде в Ізраїль лікуватися – а вам фонтан та парки-зоопарки! Всі верещать від радості і в повітря чепчики кидають!», «у дуже убогому стані. І чекати обходу – це абсурд, Постілі немає, шприців немає, ліків», «На жаль, важливо все! І клумби, і квіти, і церкви, і медицина! У порядного господаря на все вистачає, але нам не щастить, все якось однобоко, якщо не сказати гірше!», «Головне щоб у місті парки, фонтанчики, та туалети з рибками були! А лікарні це дурниця((( Прокотить!!! Як і все інше», – пишуть у коментарях.

Раніше ми писали про те, що лікарі обласної інфекційної лікарні в Харкові просять припинити приймати хворих з китайським вірусом. Причина такого демаршу опорної лікарні – гостра нестача ресурсів і персоналу.

Нагадаємо, харків'янам наочно показали наслідки масових гулянь.

Як повідомляла Politeka, вірус із Китаю з новою силою обрушився на харківських медиків.

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