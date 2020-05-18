На щастя, обійшлося без жертв

Харківські водители перейшли на новий рівень з'ясування непорозумінь на дорогах

На вулиці Героїв Праці водій автомобіля Honda Civic зробив кілька пострілів у бік Renault Sandero під керуванням 39-річного чоловіка.

Про інцидент, що стався у понеділок, 18 травня, повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції. За попередніми даними, причиною конфлікту стало те, що один з водіїв порушив правила дорожнього руху, а другий таким чином вирішив провчити людину за кермом.

Зараз поліція зайнята пошуками зловмисника, а також вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові спецназівець налякав дитину, прийнявши іграшковий автомат в руках хлопчика за справжній і напавши на автомобіль, в якому їхав неповнолітній.

Про інцидент, що розігрався за участю заступника командира батальйону № 2 полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області Віталія Лисинського, повідомили всі місцеві ЗМІ.

В одному з авто, які їхали по проспекту, дитина тримала в руках іграшковий автомат. У якийсь момент машину підрізала чорна Toyota Camry, з якої вискочив Лисинський почав ломитися у авто з дитиною, намагаючись витягнути з-за керма водія. При цьому він викликав на підмогу ще декілька екіпажів поліції.

Батька хлопчика буквально витягли з автомобіля, а коли все з'ясувалося, спецназівець швидко втік з місця події.

В поліції за фактом розпочали перевірку.

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