Фонтан з 13-ма мавпами в саду Шевченка в Харкові здивував жителів і гостей міста «апгрейдом»

Всі примати, які є на цій чудо-споруді, постали перед харків'янами в синіх смокінгах, штанях і білих сорочках, передає Politeka.net з посиланням на відео в групі «СолнцеЛикий Харків».

«Тим часом в луДшем саду мавпи пресвятого Геннадія них**во так одягнулися в обновки - сині смокінги від АрМяні. Знімав на сто мільйонів на пошивку костюмів», – підписав публікацію автор.

Зазначимо, що ще рік тому мавпи на фонтані грали голяка, і цей момент нікого не бентежив. З чого створені костюми і в скільки вони обійшлися міському бюджету, історія замовчує.

А ось коментарі під постом більш ніж красномовні. Схоже, жителі міста не зацінили чергове «покращення».

«Повний грьобаний іспанський сором, а не фонтан», «Такий фонтан відмінно б виглядав у дворі особняка Пшонки», «Жах», «Перед ворсовєтом саме місце цього фонтану!», «Куди витрачені гроші? Це ж ідіотизм , б**ть», «21 століття на дворі», – обурюються користувачі в соцмережах.

Раніше ми розповідали про те, що чотирьохярусный фонтан семи з половиною метрів у висоту з приматами охрестили в Харкові «мавпятником».

Автором фонтану з 13-ма мавпами став турецький скульптор Сукру Еренлер. Він робив приматів у своїй майстерні в Анкарі.

Тем временем в луДшем саду обезьяны пресвятого Геннадия них&ёво так приоделись в обновки. Тем временем в луДшем саду обезьяны пресвятого Геннадия них&ёво так приоделись в обновки - синие смокинги от АрМяни. Снимал на сто миллионов на пошивку костюмов. Gepostet von СолнцеЛикий Харьков am Dienstag, 12. Mai 2020

Нагадаємо, у мережі висміяли новий фонтан у Харкові.

Як повідомляла Politeka, у Харкові відкрили найбільш обговорюваний об'єкт.

Також Politeka писала, що харків'яни розповіли про перший «нежданчик» у саду Шевченка.