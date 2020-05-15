У Харкові спецпризначенець налякав дитину, прийнявши іграшковий автомат в руках хлопчика за справжній і напавши на автомобіль, в якому їхав неповнолітній

Про інцидент, що розігрався за участю заступника командира батальйону № 2 полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області Віталія Лисинского, повідомили в соцмережах, а загальну картину події виклав ресурс Police Control Ukraine.

За інформацією видання, все сталося у четвер, 14 травня, на Московському проспекті.

В одному з авто, які їхали по проспекту, дитина тримала в руках іграшковий автомат. У якийсь момент машину підрізала чорна Toyota Camry, з якої вискочив Лисинський почав ломитися в авто з дитиною, намагаючись витягнути з-за керма водія. При цьому він викликав на підмогу ще декілька екіпажів поліції.

Очевидці записали те, що відбувається, і вже незабаром запис облетів усі міські паблики. Як можна роздивитися на відео, як підбігли співробітники патрульної поліції, тримаючись за табельну зброю, витягли чоловіка з машини, а транспортний засіб перевернули в пошуках зброї.

Видання відзначає той момент, що обшук проводився без понятих і постанови суду.

Як з'ясувалося пізніше, Лисинський їхав у справах і звернув увагу на сусіднє авто. Він вирішив, що іграшкова зброя в руках дитини – справжній бойовий автомат, і що водій разом з хлопчиком збираються розстрілювати людей.

Полицейский спец подразделений принял игрушку у ребёнка в руках за оружие, и устроил спец операцию по захвату автомобиля в котором ребёнок ехал с папой. Этого «героя» полицейского, Лисинского Виталия Витальевича, уже не раз замечают в зашкварных ситуациях, когда человек со здравым умом, так явно бы не поступал, сначала он открыл стрельбу на рынке, когда поссорился с продавцом клубники, потом на посту Песочин вытащил водителя, затащил на пост, после чего начал душить и избивать, и все эти события спускались на тормозах. Теперь он пошёл ещё дальше и уже ребёнка с игрушкой, ехавшего в машине с папой принял за террориста. Сегодня, 14 мая 2020 года, ребёнок ехал в автомобиле с папой по Московскому проспекту в городе Харьков и игрался ИГРУШЕЧНЫМ пластмассовым автоматиком с оранжевым окончанием. Внезапно автомобиль подрезала чёрная Тойота Камри, откуда выскочил сегодняшний «герой полицейский» и начал ломиться в машину, вытаскивая папу ребёнка из автомобиля. Тут же подбежали ещё сотрудники патрульной полиции, держась за табельное оружие, после чего перерыли автомобиль в поисках огнестрельного оружия. Как выяснилось позже, скандальный полицейский ехал куда то по своим делам, и что-то стукнуло ему в голову, посчитав, что игрушка в руках ребёнка в салоне автомобиля (которая даже в окно не выставлялась) настоящее оружие. Тут же он подтянул ещё несколько экипажей полиции, которые и устроили это шоу, забыв по требованиях закона, понятых, постановлении суда и всему остальному, вытащили водителя и устроили обыск в автомобиле, после чего «герой», сказал что он вообще не полицейский и угрожая водителю, просто сбежал как ничего не бывало. Что у него в голове или со зрением остаётся загадкой, но учитывая его предыдущие беспредельные ситуации и то, что это остаётся безнаказанным и покрывается его коллегами, очень печально. Чего от него ожидать дальше - загадка, а вот маленький ребёнок остался напуган и в шоковой ситуации. Все видео конфликта тут https://t.me/joinchat/AAAAAFLoLffwIfxEWic8_g Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 14. Mai 2020

Коли ж виявилося, що автомат іграшковий, спецназівець заявив, що він взагалі не поліцейський, почав погрожувати водієві, а потім втік, залишивши наляканого хлопчика.

Police Control Ukraine зазначає, що в травні 2017 року Лисинський стріляв на ринку, посварившись з продавцем полуниці.

Місяцем раніше в тому ж році правоохоронець на посту Пісочин затягнув водія на пост і почав душити і бити його.

В обох випадках керівництво поліції Харківщини обіцяло службову перевірку, а за фактом у Пісочині навіть було відкрите кримінальне провадження за ст 365 КК України (перевищення службових повноважень), однак подальша його доля невідома.

Нагадаємо, у Харкові копи вирішили відмазати мажора за приховування тяжкого злочину.

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