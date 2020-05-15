У Харкові спецпризначенець налякав дитину, прийнявши іграшковий автомат в руках хлопчика за справжній і напавши на автомобіль, в якому їхав неповнолітній
Про інцидент, що розігрався за участю заступника командира батальйону № 2 полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області Віталія Лисинского, повідомили в соцмережах, а загальну картину події виклав ресурс Police Control Ukraine.
За інформацією видання, все сталося у четвер, 14 травня, на Московському проспекті.
В одному з авто, які їхали по проспекту, дитина тримала в руках іграшковий автомат. У якийсь момент машину підрізала чорна Toyota Camry, з якої вискочив Лисинський почав ломитися в авто з дитиною, намагаючись витягнути з-за керма водія. При цьому він викликав на підмогу ще декілька екіпажів поліції.
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Очевидці записали те, що відбувається, і вже незабаром запис облетів усі міські паблики. Як можна роздивитися на відео, як підбігли співробітники патрульної поліції, тримаючись за табельну зброю, витягли чоловіка з машини, а транспортний засіб перевернули в пошуках зброї.
Видання відзначає той момент, що обшук проводився без понятих і постанови суду.
Як з'ясувалося пізніше, Лисинський їхав у справах і звернув увагу на сусіднє авто. Він вирішив, що іграшкова зброя в руках дитини – справжній бойовий автомат, і що водій разом з хлопчиком збираються розстрілювати людей.
Коли ж виявилося, що автомат іграшковий, спецназівець заявив, що він взагалі не поліцейський, почав погрожувати водієві, а потім втік, залишивши наляканого хлопчика.
Police Control Ukraine зазначає, що в травні 2017 року Лисинський стріляв на ринку, посварившись з продавцем полуниці.
Місяцем раніше в тому ж році правоохоронець на посту Пісочин затягнув водія на пост і почав душити і бити його.
В обох випадках керівництво поліції Харківщини обіцяло службову перевірку, а за фактом у Пісочині навіть було відкрите кримінальне провадження за ст 365 КК України (перевищення службових повноважень), однак подальша його доля невідома.
Нагадаємо, у Харкові копи вирішили відмазати мажора за приховування тяжкого злочину.
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