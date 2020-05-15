Кількість жертв китайського вірусу на Харківщині збільшилася до 23 осіб

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр.

Станом на 15 травня лабораторно підтверджено 757 випадків зараження, з яких 44 – за останню добу. 23 пацієнти померли (двоє за останню добу), 93 людини одужали.

Як відомо, останні кілька днів Харківська область – в лідерах за кількістю хворих. Так, 13 травня в регіоні зафіксували 49 нових випадків, що склало антирекорд у розрізі по Україні, вчора – 41.

Лідером за кількістю хворих є обласний центр. Тут лабораторно підтверджено діагноз у 446 осіб, ще 115 осіб під підозрою.

Раніше ми писали про те, що в мерії показали криву зростання захворювань на коронавірус у регіоні. Після Вербної неділі, Великодня та травневих свят кількість хворих збільшувалася. Більш того, в Харкові прогнозують новий сплеск інфікування після послаблення карантину.

Вся справа в тому, що люди, які їдуть на роботу, вишикувалися в довгі черги на зупинках громадського транспорту. Також очевидці в соцмережах відзначають, що, незважаючи на всі застереження, трамваї і тролейбуси йдуть забиті, тому ні про яку санітарнуї безпеку мови бути не може.

У зв'язку з цим у мерії все активніше намагаються достукатися до центральної влади, щоб Кабмін дозволив відкрити метрополітен. За словами віце-мера Світлани Горбунової-Рубан, це дозволило б розвантажити наземний транспорт і зменшити ризик зараження китайським вірусом.

У свою чергу мер Харкова Геннадій Кернес пообіцяв додаткові заходи захисту в підземці у вигляді санітарних кабінок.

Нагадаємо, харківські лікарі розповіли про нестерпні умови роботи під час епідемії.

Як повідомляла Politeka, вірус з Китаю з новою силою обрушився на харківських медиків.

Також Politeka писала, що харків'янам показали, як виглядає безкоштовне лікування від вірусу з Китаю.