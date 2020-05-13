З 14 травня одна з центральних вулиць Харкова закриється

Водіям і громадському транспорту доведеться об'їжджати вулицю Динамівську на ділянці від вулиці Трінклера до провулка Фанинського, передає Politeka.net з посиланням на інформацію департаменту інфраструктури Харківської міської ради.

До 23 травня рух буде заборонено, а об'їхати цю ділянку можна буде по Сумській і вулиці Білої Акації.

Раніше ми писали про те, що в Харкові витратять три з половиною мільйона гривень на благоустрій. Порядок наведуть у чотирьох районах Харкова: Слобідському, Київському, Холодногірському і Шевченківському. Комунальники прибиратимуть лісопарк, меморіал «Слава», сад Шевченка, територію навколо готелю «Національ», де живе мер Харкова Геннадій Кернес, парки Комсомольський, Молодіжний, Дубовий гай, бульвар Жасминовий, вулиці Слобідського району, парк «Галичина», площу Захисників України, гідропарк, проспект Льва Ландау, парк «Жихар».

У ході робіт планують відремонтувати пошкоджені лавочки, помінявши зламані елементи, також у переліку робіт – лагодження дитячих майданчиків, фарбування урн, покриттів і парапетів з гранітних плит і фасадів, очищення написів на гранітних плитах.

Ми також писали про те, що Харківська міськрада виділила 190 тисяч на піар у соцмережах. Департамент цифровий трансформації Харківської міської ради уклав договір з ТОВ «Старий енд море» на послуги зі «стандартизації та класифікації контенту і даних (створення та редагування інформаційного наповнення для соціальних мереж»».

В умовах прописано не тільки створення контенту, а також моніторинг коментарів і комунікація з користувачами.

Нагадаємо, харківський підприємець поставив незручне питання владі через закриті ринки.

Як повідомляла Politeka, харківських чиновників наділили новими повноваженнями на період карантину.

Також Politeka писала, що на Харківщині чиновники вирішили на карантині обзавестися клумбою за 190 тисяч.