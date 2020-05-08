У Харкові готують до запуску один з найскандальніших фонтанів міста

В саду Шевченка комунальники почали знімати покриття з фонтану з мавпами, який обійшовся бюджету міста у кілька десятків мільйонів доларів.

Відповідні фотографії опублікували в групі «СолнцеЛикий Харків», передає Politeka.net.

«Гвардійці Геннадія розчохлюють мавп і наряджають їх у фраки від Армані за сто мільярдів купонів. Це явний знак, шо карантину кінець - з 500та Роднуліками, які заразилися за добу», – йдеться у підписі до знімків.

Нагадаємо, що фонтан являє собою споруду у кілька ярусів, на кожному з яких розміщені мавпи, які грають на різних музичних інструментах. На вершині фонтану – мавпа з мікрофоном. Всього мавп 13.

Придбання, монтаж й укладання покриття навколо нього влетіли харків'янам у той самий 51 мільйон гривень – в суму, яку багато хто називав нереальною і не вірили, що стільки грошей можна спустити на подібне. Як виявилося, дуже навіть можна.

За словами Кернеса, фонтан символізує те, що недалеко зрозташований зоопарк, і це майданчик перед входом у нього.

Автором цього об'єкта став турецький скульптор Сукру Еренлер. Він робив приматів у своїй майстерні в Анкарі. Судячи з інформації в соцмережі, він закінчив факультет образотворчого мистецтва в Університеті Анкари. Журналісти зробили висновок, що, судячи з публікацій на сторінці, досвід монтажу фонтанів у скульптора є.

Нагадаємо, у мережі висміяли новий фонтан у Харкові.

Як повідомляла Politeka, у Харкові відкрили самий обговорюваний об'єкт.

Також Politeka писала, що харків'яни розповіли про першому «нежданчике» в саду Шевченка.