У Харкові вирішили своєрідно «покращити» національний Театр опери та балету, заскливши аварійний балкон

На сполох забили в групі Ukrainian Modernism у Фейсбуці, передає Politeka.net.

«ALARM! У Харкові руйнують символ міста - Театр опери та балету, збудований у 1970-1991 роках за проектом архітекторів С. Н. Миргородського, В. Д. Єлізарова, Н. Ст. Чуприни, Р. Н. Гупала і А. П. Зибіна. До театру прилаштовують цар-балкон, руйнуючи архітектуру об'єкта, порушуючи авторське право й авторський задум архітекторів. На даний момент навіть невідомо, хто, навіщо і на яких підставах це робить. Театр є частково державною, частково обласною власністю», – йдеться у повідомленні.

Такі дії автори протесту називають злочинним знущанням над шедевром архітектури 20-го століття, який став символом Харкова.

«Свавілля необхідно терміново зупинити і повернути Театру колишній вигляд», – закликають у публікації.

На повідомлення відреагувало видання NewsRoom, яке звернулося за коментарями до адміністрації ХНАТОБ.

За словами першого заступника генерального директора театру Ігоря Тулузова, цей балкон вже майже десять років аварійний і потребує серйозного ремонту. Він також розповів, що зараз в фойє будівлі проводяться масштабні роботи.

«Використання всього комплексу фойє, включаючи засклений балкон, буде відбуватися в рамках первинних архітектурних рішень і виключно в інтересах театру. Ніяких нових власників або підприємств в фойє не буде», - запевнив він.

У свою чергу харків'яни не в захваті від такого будівництва.

«От би, наприклад, до Сіднейської опери добудували величезний засклений балкон. Як би було гарно», «Задумка архітектора грає вищу роль», «Жерсть, дивно, що не пластиковий😳», «ніяких таких первісних архітектурних рішень не було😠», «Склопакети не білі:(», «Жахлива потворна споруда», «цар-балкон», – пишуть у коментарях.

Раніше ми писали, що Харкові зірвався захід через заборону на в'їзд на територію України російським акторам, які незаконно відвідували анексований Крим. Йдеться про виставу «Татусі», в якій повинен був грати Віктор Логінов. Відомий за роллю Гени Букіна у серіалі «Щасливі разом» актор у 2018 році перетинав кордон України в невстановленому порядку і виступав у Криму. Незабаром його ім'я з'явилося в базі «миротворця».

Нагадаємо, харківська пенсіонерка зважилася на божевільний вчинок на 11 поверсі.

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