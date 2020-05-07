Незважаючи на ослаблення карантину з 11 травня, метро у Харкові не запускатимуть

Про це мер міста Геннадій Кернес заявив в ефірір телеканалу «НАШ». Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

Як відомо, в коментарі виданню «Країна» чиновник сказав, що планує запустити метро з 12 травня, і ця інформація розлетілася по всіх ЗМІ як черговий приклад непокори регіональної влади Києву.

Однак в ефірі телеканалу мер уточнив, що його слова були витлумачені дещо невірно.

«Коли у мене брали коментар, я сказав, що я хотів би, щоб з 12 числа при ослабленні карантину було відкрито метро. А метро ми будемо відкривати згідно з тими карантинним заходами, які Кабмін виніс... Ми його відкривати не будемо, але ті збитки, які ми несемо, нехай Кабмін думає, як нам виходити з усього цього», – заявив градоначальник в телефонній розмові.

Він вважає, що внаслідок ослаблення карантину необхідно дати підприємцям і дрібному бізнесу можливість працювати. Кернес впевнений, що глава Кабміну далекий від розуміння проблем цієї категорії людей.

«Прем'єр-міністр Шмигаль жодного разу не був підприємцем. Він весь час був директором, всі під ним ходили. Він не розуміє людей. Він не розуміє, що таке метро. Не розуміє, мабуть, що таке залізниця, електричка або ще щось. Він думає, що це все – розсадники коронавіруса. Краще б він подумав над тим, де більше тестів брати і виявляти, хто хворий, а хто ні. Тоді б була чітка картина. А так виходить, що при двомільйонному місті у нас хворих в тримільйонній області трохи більше 400, і у нас нічого не працює», – пояснив Кернес.

Він додав, що в регіоні немає системного тестування. Тести роблять тільки тим, хто звертається сам. В цілому Україна виявилася не готова до епідемії:

«Хто б що не говорив, я скажу так, як є: у нас нічого немає, нічого не було. У нас найбільше хворих – це лікарі».

Нагадаємо, про що Кернес сигналить ЗеКоманді.

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