Під час карантину злодії демонструють позамежний цинізм, вриваючись в квартири, в яких є люди
Про черговий такий випадок повідомили в групі «ХС Харків», передає Politeka.net.
За словами автора, до знайомого близько половини другого дня постукали злочинці. У цей момент вдома була тільки 12-річна дитина.
«Сказали «Твій тато потрапив в аварію, відкрий двері». Він відкрив. Квартиру перевернули догори дригом. Що пропало, поки невідомо. Хлопчик живий, але переляканий», – йдеться у повідомленні.
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У коментарях одна з читачок розповіла схожу історію, яка закінчилася для неї травмами. Коли вона повернулася додому з роботи вдень, то застала злочинця на гарячому. Побачивши господиню, той кинувся на неї з ножем, а потім зв'язав і втік. Як виявилося згодом, йому було 29 років, чоловік наркозалежний та ще й ігроман, а також мав за плечима вбивства і грабежі.
Раніше ми розповідали про те, що в Харкові на Новій Баварії двох жінок ромської національності, які обкрадали квартиру пенсіонерки, затримали практично на місці злочину.
Шахрайки проникають у квартири під різним приводом, і поки одна з них на кухні заговорює літнього господаря оселі, друга швиденько прочісує кімнати в пошуках грошей і прикрас.
Затримавши циганок, люди відразу ж викликали копів.
Нагадаємо, пара злодіїв влаштувала полювання на харків'ян.
Як повідомляла Politeka, жінка цинічно пограбувала маленьку дитину.
Також Politeka писала, що у харківській маршрутці розгорівся скандал через собаку.