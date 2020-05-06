Під час карантину злодії демонструють позамежний цинізм, вриваючись в квартири, в яких є люди

Про черговий такий випадок повідомили в групі «ХС Харків», передає Politeka.net.

За словами автора, до знайомого близько половини другого дня постукали злочинці. У цей момент вдома була тільки 12-річна дитина.

«Сказали «Твій тато потрапив в аварію, відкрий двері». Він відкрив. Квартиру перевернули догори дригом. Що пропало, поки невідомо. Хлопчик живий, але переляканий», – йдеться у повідомленні.

У коментарях одна з читачок розповіла схожу історію, яка закінчилася для неї травмами. Коли вона повернулася додому з роботи вдень, то застала злочинця на гарячому. Побачивши господиню, той кинувся на неї з ножем, а потім зв'язав і втік. Як виявилося згодом, йому було 29 років, чоловік наркозалежний та ще й ігроман, а також мав за плечима вбивства і грабежі.

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові на Новій Баварії двох жінок ромської національності, які обкрадали квартиру пенсіонерки, затримали практично на місці злочину.

Шахрайки проникають у квартири під різним приводом, і поки одна з них на кухні заговорює літнього господаря оселі, друга швиденько прочісує кімнати в пошуках грошей і прикрас.

Затримавши циганок, люди відразу ж викликали копів.

Нагадаємо, пара злодіїв влаштувала полювання на харків'ян.

Як повідомляла Politeka, жінка цинічно пограбувала маленьку дитину.

Також Politeka писала, що у харківській маршрутці розгорівся скандал через собаку.