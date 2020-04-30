Банальна неможливість постригтися або зробити манікюр порядком набридли харків'янам, які мусять відмовляти собі в елементарному через карантин у зв'язку з вірусом з Китаю

Не менше ситуація пригнічує і самих власників та працівників сфери обслуговування, передає Politeka.net.

Так, на сайті мерії з'явилася петиція, автором якої є президент Спілки професіоналів України в індустрії краси Олександр Толубко.

Він звертається до Геннадія Кернеса з проханням дозволити роботу салонів краси в місті. За його словами, тисячі людей, що працюють в цій індустрії, з розумінням поставилися до заборон й обмежень, але через карантин вони залишилися без зарплати і засобів до існування.

«Ми змогли протриматися місяць, з останніх сил тримаємося далі, але нам і нашим родинам вже дуже важко», – йдеться у тексті.

Автор пише про те, що, на відміну від європейських країн, Україна не має можливості надати фінпідтримку працівникам галузі.

«Тому, ми просимо Вас створити умови для отримання доходу своєю працею - дозволити нам працювати! Ми просимо Вас дозволити працювати салонам краси та перукарень у місті Харкові до кінця карантину, тимчасово обмеженому режимі, з суворим дотриманням норм стерилізації і дезінфекції. Співробітники б'юті індустрії дуже добре ознайомленні з нормами і правилами стерилізації та дезінфекції, вміють їх виконувати і професійно це роблять, адже це є частиною їх повсякденної діяльності», – зазначає автор.

У свою чергу співробітники салонів готові суворо дотримуватися всіх норм безпеки під час карантину.

Щоб петицію розглянули в міськраді, вона за 90 днів повинна набрати не менше п'яти тисяч голосів. На даний момент її підтримали всього 43 людини.

Нагадаємо, оточення Кернеса забрало у харків'ян десятки гектарів Лісопарку.

Як повідомляла Politeka.net карантин поставив під загрозу життя сотень харківських дітей.

Також Politeka повідомляла, що в Харківській області зафіксовано спалах небезпечної хвороби.