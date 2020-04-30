На момент виникнення пожежі в будинку всі спали

На Харківщині 14-річна дівчинка продемонструвала неабиякий героїзм, зумівши врятувати рідних людей від смерті у вогні

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію прес-служби ГУ ДСНС у Харківській області.

Як розповіли рятувальники, 27 квітня близько третьої години ночі в житловому будинку в селі Гроза Шевченківського району області спалахнула пожежа.

За вказаною адресою виїхала автоцистерна та четверо співробітників пожежно-рятувальної служби. На місці виявилося, що вогонь охопив домашні речі в одній з кімнат будинку на площі 10 «квадратів».

Під час пожежі 42-річний чоловік отримав опіки голови, рук, тулуба і дихальних шляхів. Бригадою медиків був госпіталізований в опіковий центр міста Харкова.

Життя всім членам сім'ї врятувала 14-річна Віолетта. Прокинувшись вночі, вона відчула запах диму. Дівчинка не розгубилася і швидко вивела на вулицю 12-річного й однорічного братів, а потім повернулася в будинок і розбудила батьків.

Раніше ми розповідали, що в Балаклії неподалік від військового арсеналу, де в минулому році гриміли вибухи, розгорівся масштабна пожежа. Близько опів на першу дня 29 квітня вогонь спалахнув на виїзді з міста на окружній дорозі.

За словами представника ДСНС в Харківській області Ігоря Лупандіна, пожежа сталася по іншу сторону арсеналу, а її площа склала 350 квадратних метрів.

Ми також писали про те, що на Харківщині багатодітна сім'я вмить позбулася будинку і всіх речей через пожежу. Інцидент стався в Мерефі 18 квітня після опівдня.

За інформацією мешканців міста, єдине, що вдалося врятувати, – це документи. Все інше згоріло дотла, а фото і відео пожежі облетіло соцмережі. Рятувальники досі з'ясовують причину займання. Вони відзначають, що площа пожежі склала 200 квадратних метрів.

Силами місцевої релігійної громади новий будинок для родини побудували з нуля за тиждень.

Нагадаємо, масштабна пожежа розгорілася під Києвом, вогонь перекинувся на ліс.

Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа підібралася до Харкова впритул, страхітливі кадри.

Також Politeka писала, що по Харкову прокотилася хвиля автопідпалів.