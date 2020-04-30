Карантин карантином, а весну в Харкові ніхто не відміняв

Поки мешканці міста нудяться в чотирьох стінах, природа бере своє, і вулиці Харкова пахнуть і радують яскравими фарбами на деревах і клумбах, передає Politeka.net.

Черговою порцією краси поділився на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук відомий харківський фотограф Василь Голосний. Прогулявшись безлюдними вулицями великого міста, він відобразив всі барви весни на клумбах біля ХНАТОБ, уздовж проспектів, біля Держпрому і ХОДА, в парках і скверах.

На знімках можна побачити тюльпани, братки і навіть прості кульбаби, які радують око.

Раніше ми розповідали про те, що, незважаючи на карантин і заборони з'являтися в парках, деякі харків'яни знаходять приводи прогулятися улюбленими алеями.

Так, нещодавно у мережі з'явилося відео, на якому молоді в супроводі фотографа йдуть парком у пошуках цікавих локацій для пам'ятних знімків у весільний альбом.

У мережі розгорілася палка дискусія з приводу того, чи доречне весілля в період карантину. Одні користувачі писали про те, що молоді все зробили правильно, але були і ті, хто засуджував їх за «бенкет під час чуми».

Нагадаємо, Харків розквітнув після аномального потепління.

Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.

Також Politeka писала, що вандали влаштували погром в улюбленому парку харків'ян, фото наслідків.