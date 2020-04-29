У Харківському зоопарку у верблюжому сімействі – солідне поповнення
За два тижні в зоопарку з'явилися на світ три верблюда: Сеня, Кирило й Ейпріл. Цю радісну новину КП розповіли на своїй сторінці в Фейсбук. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.
Батьком всіх трьох є верблюд Саша, а їх мами – Шакіра, Наташа і Юля.
«Сеня народився 29 березня, 10 квітня з'явився маленький Кирило, а через чотири дні Саша вже знайомився з дочкою Ейпріл. Тому свій дев'ятий день народження 17 квітня Саша святкував вже в статусі багатодітного батька», – повідомила Жанна Сивуха, прес-секретар зоопарку.
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Сашу в Харків привезли маленьким верблюденям з Астрахані в компанії таких же маленьких самок Шакіри і Наташі. Коли його вперше побачили співробітники зоопарку, він був непримітним, флегматичним і навіть лінивим. Однак кіпери були єдині в своїй думці: цей верблюд ще всім покаже! Мовляв, він буде лідером. Варто відзначити, що ці прогнози збулися. Саша виявився хлопцем допитливим і сміливим.
Дитинчата мають кожен свій характер. Так, Кирило – копія тата. Він любить полежати і погрітися на сонці. Ейпріл активна і комунікабельна, любить, коли її чухають. Найстарший, Сеня, гуляє в компанії брата Боні, мами і гуанако. Як найстарший з трійні, він вже вимагає траву, сіно та овочі, а от Кирило й Ейпріл поки що на материнському молоці.
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