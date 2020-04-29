У Харківському зоопарку у верблюжому сімействі – солідне поповнення

За два тижні в зоопарку з'явилися на світ три верблюда: Сеня, Кирило й Ейпріл. Цю радісну новину КП розповіли на своїй сторінці в Фейсбук. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

Батьком всіх трьох є верблюд Саша, а їх мами – Шакіра, Наташа і Юля.

«Сеня народився 29 березня, 10 квітня з'явився маленький Кирило, а через чотири дні Саша вже знайомився з дочкою Ейпріл. Тому свій дев'ятий день народження 17 квітня Саша святкував вже в статусі багатодітного батька», – повідомила Жанна Сивуха, прес-секретар зоопарку.

Сашу в Харків привезли маленьким верблюденям з Астрахані в компанії таких же маленьких самок Шакіри і Наташі. Коли його вперше побачили співробітники зоопарку, він був непримітним, флегматичним і навіть лінивим. Однак кіпери були єдині в своїй думці: цей верблюд ще всім покаже! Мовляв, він буде лідером. Варто відзначити, що ці прогнози збулися. Саша виявився хлопцем допитливим і сміливим.

Два синочки і лапочка-донька Два синочки і лапочка-донька – такий скарб отримав наш верблюд Сашко. Усі три верблюдиці, які мешкають у Харківському зоопарку (Шакіра, Наташа і Юля), цієї весни дали потомство. Верблюжа Сеня народилося 29 березня, 10 квітня з’явився маленький Кирило, а за чотири дні Саша вже знайомився з донькою Ейпріл. Отож свій дев’ятий день народження 17 квітня Сашко святкував уже у статусі багатодітного батька. До Харківського зоопарку самець Сашко прибув з Астрахані ще маленьким верблюжам у компанії так само маленьких самочок Шакіри і Наташі. На той час це був абсолютно непримітний верблюд, флегматичний і дещо ледачий. Та лише поглянувши на нього, наші кіпери були одностайні: зоряний час верблюда ще попереду, він буде вожаком! Так і сталося! За своє вдачею самець сміливий і допитливий. А ось маленький Кирило – копія тата у дитинстві – любить полежати, підставляючи боки теплому сонечку. Чого не скажеш про Ейпріл. Самочка дуже активна і товариська. Обожнює своїх доглядачів: у першу чергу обнюхає, а потім чекає, аби її почухали. Найменші веблюжата знаходяться у загоні разом з мамами і татом, отож малюкам не сумно, можна гратися один з одним досхочу. А ось старшому Сені компанію складає брат Боня, мама і гуанако. День до вечора Сеня влаштовує «доганялки» за гуанако, оскільки брат Боня на пропозиції побігати відповідає неохоче і у відповідь може навіть плюнути. Матусі піклуються про своїх дитинчат відповідально і дуже ніжно. І якщо основою раціону малюків Кирила та Ейпріл є материнське молоко, поважний Семен Олександрович, якому сьогодні виповнюється місяць, вже пробує дорослі корми – сіно, траву, овочі. І маленькі, і дорослі верблюди насолоджується товариством одне одного у по-справжньому великій родині, гріються на теплому сонечку і усім своїм настроєм говорять: прийшла весна! Gepostet von Харьковский Зоопарк am Mittwoch, 29. April 2020

Дитинчата мають кожен свій характер. Так, Кирило – копія тата. Він любить полежати і погрітися на сонці. Ейпріл активна і комунікабельна, любить, коли її чухають. Найстарший, Сеня, гуляє в компанії брата Боні, мами і гуанако. Як найстарший з трійні, він вже вимагає траву, сіно та овочі, а от Кирило й Ейпріл поки що на материнському молоці.

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