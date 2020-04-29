На місці працюють три відділення рятувальників

Палії сухої трави піддали жителів Харківщини новій небезпеці

У Балаклії неподалік від військового арсеналу, де в минулому році гриміли вибухи, розгорілася масштабна пожежа, передає UA:Харків.

Близько половини першого дня вогонь спалахнув на виїзді з міста на окружній дорозі.

За словами представника ДСНС в Харківській області Ігоря Лупандіна, пожежа сталася по іншу сторону арсеналу, а її площа становить 350 квадратних метрів.

На боротьбі з вогнем задіяні три відділення рятувальників.

У соцмережах користувачі поділилися відео, на якому видно густий дим на околиці міста.

В Балаклее опять что-то горит 🔥 Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 29. April 2020

Як відомо, цей населений пункт фактично розташований на пороховій бочці. 23 березня 2017 року в результаті пожежі на військовому арсеналі почали детонувати боєприпаси, осколки від яких розліталися далеко навколо. Тоді загинуло дві жінки, а сотні будинків були зруйновані або пошкоджені.

Друга пожежа з підривами сталася в Балаклії 15 листопада минулого року. Під час утилізації боєприпасів прогриміло кілька вибухів, що забрали життя трьох військовослужбовців.

Раніше ми розповідали про те, що на камеру потрапила банда малолітніх зловмисників, які підпалили траву в Федорцях під Харковом і тікають геть з місця злочину. Відео опублікували в групі «Харків 1654».

Федорцы. Вот эта детвора подпалила сухую траву. Из-за них гибнут животные и сгорают дома. Про пожарных вообще молчим, мужики с утра до вечера тушат траву. Если кто их узнал, напишите в директ Видео: ХС Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 9. April 2020

Як можна помітити на записі, в підпалі брали участь три людини. Побачивши вогонь, який піднімається на кілька метрів, пожираючи сухостій, вони кинулися навтьоки.

Нагадаємо, масштабна пожежа розгорілася під Києвом, вогонь перекинувся на ліс.

Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа підібралася до Харкова впритул, страхітливі кадри.

Також Politeka писала, що по Харкову прокотилася хвиля автопідпалів.