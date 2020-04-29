З 28 квітня в Україні набув чинності закон про фінансовий моніторинг

Закон «Про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом» проголосували в Раді 6 грудня 2019 року. Він регулює правила і процеси, за якими банки перевіряють грошові перекази на предмет їх нелегальності, передає Politeka.net.

Тепер українцям потрібно буде проходити ідентифікацію особистості для того, щоб здійснити переказ суми, що перевищує 5000 гривень.

Встановити особу простіше всього за допомогою банківської картки, адже це відбувається автоматично під час роботи з терміналом. В інших випадках для переказу грошей потрібно мати при собі паспорт і звернутися в касу банку.

Далеко не всі українці з ентузіазмом сприйняли нововведення. Так, відомий харківський юрист і депутат міськради Ігор Черняк вважає, що наміри влади побороти відмивання грошей і корупцію призведуть до ефекту, прямо протилежного від очікуваного.

«Будь-які нові обмеження й ускладнення в умовах кризи - це маячня і шкода. Саме так - маячня і шкода. Держава має сьогодні порошинки здувати з кожного, хто працює, створює продукт і дає робочі місця. Максимально спрощувати. Максимально не влазити. Максимально не заважати. Більше наша держава в цих умовах нічого зробити не може. І не зможе найближчим часом - це точно», – пише він на своїй сторінці у Фейсбуці.

Автор підкреслює, що в нинішній ситуації виживуть лише ті держави, які створять для бізнесу й інвесторів максимально комфортні умови.

«А ми з таким підходом дуже швидко загнемся. Зате у нас залишиться хмара регуляторів і контролерів. Не буде головного - економіки і грошей!»? – впевнений Черняк.

У коментарях користувачі погоджуються з автором посту.

«Банки розоряться, дрібні в першу чергу. Нових клієнтів не додасться, а частина старих піде в тінь, в готівкову оплату», «Влада дотримується тренду - тугіше гайки закрути - більше грошей отримай! Не розуміють, що так не працює», «Чергове підтвердження, що чиновник і малограмотне дурне створіння – це майже завжди одне і те ж. Причому чим вище посада, тим дурніші і не освіченіші. Одні кредити на виплату зарплат чого варті», «Дивні претензії до влади, яка практично відкрито проголосила своєю головною метою знищення України», – відзначають під публікацією.

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