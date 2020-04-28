Ветерани Другої світової війни на Харківщині отримають грошову допомогу, яку повинні виплатити до 5 травня

Про це повідомляє видання «Вечірній Харків».

Платити ветеранам будуть як область, так і держава. За інформацією Департаменту соцзахисту населення ХОДА, з держбюджету на виплати повинні направити 90,9 млн грн.

Допомогу вже отримали 47,5 тисяч осіб.

За інформацією ХОДА, допомога виплачується таким категоріям населення:

– люди, які стали інвалідами в результаті війни, та колишні малолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи - по 4120 грн; II групи - по 3640 грн; III групи - по 3160 грн;

– УБД, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - по 1390 грн;

– громадяни, у яких є особливі заслуги перед Батьківщиною, - по 4120 грн;

– члени сімей загиблих та вдови (вдівці) померлих інвалідів війни, померлих учасників бойових дій, учасники війни і жертви нацистських переслідувань, визнані за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не є в шлюбі, - по 900 грн;

– учасники війни та колишні в'язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, які були насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - по 570 грн.

З обласного бюджету до 9 травня буде виплачена одноразово по дві тисячі гривень інвалідам війни та УБД, які безпосередньо брали участь у Другій світовій війні. Всього таких одержувачів 337.

Раніше ми писали, що ветеран АТО Леонід Остальці жорстко розкритикував Олександра Усика за його громадянську позицію.

"Олександре, будучи чемпіоном світу з боксу, будучи українцем, а ви себе таким вважаєте, будучи чоловіком, який все ж чогось вартий, ви зобов'язані мати чітку й обґрунтовану позицію, а не півтори години "мир, дружба, жвачка", а зверху ще це присипати православ'ям і "дружбою у Христі", - заявив Остальцев.

Остальцев згадав свій попередній конфлікт з Усиком, де назвав боксера мавпою.

Нагадаємо, суди масово повертають "карантинні" справи на Харківщині.

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