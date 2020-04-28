Ветерани Другої світової війни на Харківщині отримають грошову допомогу, яку повинні виплатити до 5 травня
Про це повідомляє видання «Вечірній Харків».
Платити ветеранам будуть як область, так і держава. За інформацією Департаменту соцзахисту населення ХОДА, з держбюджету на виплати повинні направити 90,9 млн грн.
Допомогу вже отримали 47,5 тисяч осіб.
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За інформацією ХОДА, допомога виплачується таким категоріям населення:
– люди, які стали інвалідами в результаті війни, та колишні малолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи - по 4120 грн; II групи - по 3640 грн; III групи - по 3160 грн;
– УБД, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - по 1390 грн;
– громадяни, у яких є особливі заслуги перед Батьківщиною, - по 4120 грн;
– члени сімей загиблих та вдови (вдівці) померлих інвалідів війни, померлих учасників бойових дій, учасники війни і жертви нацистських переслідувань, визнані за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не є в шлюбі, - по 900 грн;
– учасники війни та колишні в'язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, які були насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - по 570 грн.
З обласного бюджету до 9 травня буде виплачена одноразово по дві тисячі гривень інвалідам війни та УБД, які безпосередньо брали участь у Другій світовій війні. Всього таких одержувачів 337.
Раніше ми писали, що ветеран АТО Леонід Остальці жорстко розкритикував Олександра Усика за його громадянську позицію.
"Олександре, будучи чемпіоном світу з боксу, будучи українцем, а ви себе таким вважаєте, будучи чоловіком, який все ж чогось вартий, ви зобов'язані мати чітку й обґрунтовану позицію, а не півтори години "мир, дружба, жвачка", а зверху ще це присипати православ'ям і "дружбою у Христі", - заявив Остальцев.
Остальцев згадав свій попередній конфлікт з Усиком, де назвав боксера мавпою.
Нагадаємо, суди масово повертають "карантинні" справи на Харківщині.
Як повідомляла Politeka, харків'янам почали видавати обіцяну тисячу.
Також Politeka писала, що харків'яни показали продуктові набори від Кернеса.