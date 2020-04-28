Харківська міськрада виділила 190 тисяч на піар у соцмережах

Поки в інших містах підтримують медиків у період епідемії і забезпечують діабетиків інсуліном, в Харкові знайшли боее "раціональне" застосування бюджетним коштам.

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради уклав договір з ТОВ «Старий енд море» на послуги зі «стандартизації та класифікації контенту і даних (створення та редагування інформаційного наповнення для соціальних мереж»».

В умовах прописано не тільки створення контенту, а також моніторинг комментарів і комунікація з користувачами.

Скрін договору опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці депутат міськради Ігор Черняк, висловивши свою думку з приводу таких витрат мерії на тлі епідемії коронавіруса в місті, де вже близько сотні людей підтверджено цей діагноз.

«Коротше, у Геннадія Кернеса заплатили 190 тисяч наших грошей за роботу ботоферми! Офіційно. За договором. Все чікі-пікі! А навіщо палити свої, якщо можна витрачати бюджетні? Знімаю капелюха. Так людям в обличчя ще ніхто не пі*яв! Аааа... божа роса прямо на очі! І всього за 190 шматків!», – пише юрист.

Він уточнив, що цим займається Департамент цифрової трансформації.

«Цифрові трансформації, які ми заслужили! І нехай там всі мовчать на фуй! (c)», – емоційно закінчив свій пост депутат.

«Треба називати імена цієї свити наперсточника! Тих продажних, цинічних, жадібних негідників, які служать йому! Харків'яни повинні їх знати! Їх нахабство, не піддається ганьбі, процвітає!», «Весняна ферма, місяць чотири людини зробили і все?! Упущення з боку роботодавця)», «Невже ніхто не бачить, що це повна профанація?», – пишуть у коментарях.

Правда, були і ті, хто порахував реальну оплату таких послуг у місяць.

«Це ціна за договір на 11 місяців. Майже 18 тис у місяць на створення контенту + супровід сторінки в соцмережах. Це трохи вище ринкової вартості», – відзначають користувачі.

Нагадаємо, харківський підприємець поставив незручне питання владі через закриті ринки.

Як повідомляла Politeka, харківських чиновників наділили новими повноваженнями на період карантину.

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