Китайський вірус продовжує свій наступ на Харківщину

Станом на ранок 27 квітня в Харкові і області зафіксувала 196 підтверджених випадків зараження COVID-19, передає Politeka.net з посиланням на інформацію Харківського обласного лабораторного центру. Це на 49 випадків більше, ніж за минулу добу.

Найбільша кількість випадків COVID-19 зафіксована в Харкові, де заразилися 100 осіб. На другому місці – Зміївський район, де 27 хворих, на третьому – Валківський – 24 громадянина з підтвердженим діагнозом.

Хвороба забрала чотири життя, 15 осіб одужали.

Новий осередок захворювання виявлено в селі Стрілеча під Харковом, де розташована Харківська обласна психіатрична лікарня №1.

За словами голови ХОДА Олексія Кучера, джерелом зараження стала санітарка, яка живе в іншому населеному пункті. Зараз вона перебуває на самоізоляції.

«Всього коронавірус виявили в 11 осіб. Ще 30 проб відправлені на дослідження. В цілому планується протестувати всіх пацієнтів і співробітників лікарні. Це понад 500 осіб», – пояснив чиновник.

Щодо ситуації в Стрілечі Друзі! Трохи щодо ситуації в селі Стрілеча Харківського району. Gepostet von Олексій Кучер am Sonntag, 26. April 2020

Раніше в Стрілечій захворіли три медики, а також патрульний поліцейський, родичі якого працюють у медзакладі.

Через спалах COVID-19 одне з відділень лікарні, восьме, закрили на карантин. Ба більше, ввечері 25 квітня в селі Стрілеча встановили цілодобовий контрольно-пропускний пункт. Проїзд у село дозволений тільки для місцевих жителів або зареєстрованих у населеному пункті людей. Також на пунктах КПП медпрацівники повинні проводити температурний скринінг.

Нагадаємо, в Харкові розгорівся скандал через "захист" медиків.

Як повідомляла Politeka, харківських чиновників наділили новими повноваженнями на період карантину.

Також Politeka повідомляла, що гіпермаркети встановили захмарні ціни на маски.