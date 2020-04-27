На Харківщині пропала шестирічна дівчинка

Повідомлення про те, що шестирічна дитина, яка приїхала до бабусі в село Соснівка Золочівського району Харківщини, не повернулася додому після прогулянки з братом такого ж віку, облетіло соцмережі у неділю, 26 квітня, увечері, близько 18 години, передає Politeka.net.

Мілена Шевельова, так звуть дівчинку, була вбрана у яскраву кольорову куртку, чорні штани, чорне взуття. Дівчинка була в окулярах.

На прогулянці вона відстала від брата, який був на велосипеді. Хлопчик повернувся додому один.

На пошуки дитини відгукнулися десятки людей, які прочісують околиці села, підтяглися небайдужі з Харкова, створили групу пошуку в Viber. До пошуку зниклої підключилися поліція і рятувальники, які прочісують місцевість.

Ситуацію ускладнює той момент, що вночі була холодна дощова погода, і дівчинка могла сховатися десь. Опади ускладнили роботу кінологів, оскільки собакам складно тепер взяти слід.

У коментарях люди пишуть, що, оскільки дівчинка була не місцевою, вона могла заблукати і попроситися до когось в дім. Люди не втрачають надії, що з Міленою все добре.

Якщо хтось щось знає про місцезнаходження дитини, прохання зателефонувати матері дівчинки за телефоном (066) 33-01-757

Раніше ми писали, що 7 квітня ввечері з дому втекла 14-річна Анастасія Немченко. За інформацією правоохоронців, про зникнення дочки в Коломацьке відділення поліції повідомила її прийомна мати. За словами жінки, це сталося після сварки Анастасії зі старшою сестрою. Вона втекла з дому через вікно.

Прикмети дівчини: зріст 150 см, середньої статури, довге русяве волосся, карі очі.

Нагадаємо, харків'яни вирішили розбагатіти на домашніх улюбленцях під час карантину.

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