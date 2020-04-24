У цілому по Україні ця цифра приблизно 1:9

Два з трьох протоколів про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил карантина суди Харківської області повертають на доопрацювання

Про це повідомляє портал «Судова влада України».

Станом на 21 квітня судами області було розглянуто 54 справи, з яких повернули 35, в тому числі 34 протоколи – в поліцію. Ще 61 протокол не розглянуто. Всього за цей період були оштрафовані дві людини.

З моменту введення карантину за порушення його умов в суди надійшло 4851 справ. З них 533 були повернуті в поліцію, а 105 порушників притягнули до адмінвідповідальності.

Як відомо, кримінальну і адміністративну відповідальність за недотримання режиму карантину Верховна Рада ввела 17 квітня. Сума штрафів становить від 17 до 34 тисяч для фізичних осіб і від 34 до 170 тисяч – для посадовців.

Одним з тих, хто влетів на 17 тисяч, став житель Пісочина. Патрульні побачили біля магазину «Лісова поляна» громадянина, який розпивав спиртне і був без маски. На зауваження правоохоронців той відреагував агресивно. В результаті на нього склали протокол, а суд зобов'язав чоловіка виплатити накладений штраф.

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За словами директора юридичного департаменту мерії Харкова В'ячеслава Басараба, на складання протоколів про адміністративне правопорушення, передбачених статтею 44 з позначкою 3 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», уповноважені органи внутрішніх справ, органи охорони здоров'я, органи державної епідеміологічної служби, а також посадові особи, уповноважені виконавчими комітетами селищних, сільських, міських рад.

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