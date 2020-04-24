У Харкові розгорається черговий скандал через забезпечення медиків в період епідемії китайського вірусу

На своїй сторінці у Фейсбуці відомий харківський бізнесмен Юрій Сапронов розповів про те, що співробітники швидкої допомоги не забезпечені належним чином необхідними засобами захисту.

Він підкреслює, що більшість працівників бояться відкривати реальний стан речей через погрози.

«Приниження від невизнання системи, страх втратити роботу, брехня, залежність працівників швидкої від керівників змушують медичних працівників швидкої ризикувати більше, ніж потрібно, в рази. Наші з Вами «дослідження» протягом трьох днів дали нам зрозуміти, що працівники швидкої допомоги не забезпечені усіма індивідуальними засобами захисту. У них все є, але нічого немає. Страшно. Говорити бояться», – пише Сапронов.

Про те, що насправді відбувається в службі швидкої попомощи, журналістам розповіли медики, які працюють на підстанції №1 на вулиці Отакара Яроша.

«Вони сказали правду. Для них професіоналізм, лікарська етика, чесність важливіші за дурість їх керівників. На кону життя і харків'ян, і життя лікарів. У яких умовно, один респіратор на машину, або немає захисних щитків, чи немає костюмів, чи немає безконтактного термометру».

Як повідомляє "Город Х", на умовах анонімності медики зізналися, що все, що каже керівництво, потрібно ділити на 10:

«Кажуть, що є три мобільні бригади, які перевозять пацієнтів з коронавірусом, але насправді на виклики виїжджає кожна лінійна бригада. Спочатку може обслужити коронавірус під питанням, потім поїхати обслуговувати гіпертоніка, инфарктника або просто травмованого. У кожній машині є три одноразових костюма, але нам заборонили їх одягати на всіх трьох членів бригади, використовується тільки один. Одна людина піднімається на виклик і по можливості, якщо не важкий хворий, госпіталізує. В кінці зміни костюм приноситься в аптеку, після чого аптека його пере або сестра-господиня. До трьох костюмів видається 4 респіратора, які розраховані на 12 годин, тому що їх як би немає. Ще донедавна ходили в одноразових масках, зараз нам видали щитки на обличчя».

Волонтери вирішили допомогти лікарям, проте зіткнулися з тим, від чого буквально втратили дар мови. Детальніше про це пише все той же Юрій Сапронов.

«17.00 дзвінок волонтерам нашої команди. «Здрастуйте, мене звуть Людмила Олексіївна, я головний фельдшер центру медицини катастроф (швидка допомога). Ви що собі дозволяєте? Ви що, не знаєте порядок? Я буду вирішувати, що нам треба і на яку станцію розподіляти. Приносьте все до мене в кабінет. Все тільки через мене. Термометрів на Отакара треба 11, 12-ий нехай у мене про запас полежить. Це та пряма мова, яку вдалося запам'ятати дослівно», – обурюється автор.

Він звернувся до голови ХОДА з вимогою розібратися, чи буде і далі головний фельдшер центру медицини і катастроф області після такого поводження з волонтерами працювати на своєму місці, зажадав від неї публічних вибачень, а також пообіцяв, що якщо після скандалу буде звільнений хоча б один співробітник «швидкої» на Отакара Яроша, керівництву Центру доведеться мати справу з його адвокатами.

У свою чергу Кучер провів показову нараду з директором «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Віктором Забаштою.

Той запевнив, що у них всього вистачає, оскільки засоби захисту вони отримують як централізовано, так і через волонтерів. Що стосується фельдшера, то з нею провели розмову, а вона в свою чергу запевнила, що її неправильно зрозуміли, і що вона дуже цінує допомогу благодійників.

На сьогодні в області зафіксовано 18 медиків з коронавірусом, один з них – співробітник «швидкої».

Нагадаємо, число заражених на Харківщині перевалило за сотню.

Як повідомляла Politeka, харківських чиновників наділили новими повноваженнями на період карантину.

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