До 1 травня харків'яни, пенсія або соціальні виплати яких не перевищують п'яти тисяч гривень, отримають обіцяну урядом тисячу

Про це повідомив директор Департаменту соцзахисту Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага, передає KHARKIV Today.

Чиновник також розповів, скільки саме людей отримають ці гроші:

«Якщо брати пенсіонерів, то 666 тисяч, плюс 7 тисяч – військові пенсіонери. Плюс 27 тисяч осіб, це ті, які отримують соціальні виплати замість пенсії, хто втратив годувальника, діти-інваліди і так далі».

За його словами, виплачувати гроші почали з 23 квітня і за тиждень повинні розрахуватися повністю.

Громадяни, яким всі соцвиплати приходили на банківські картки, і цю тисячу отримають на карту. Іншим гроші принесуть листоноші.

На одноразову доплату пенсіонерам й одержувачам соцдопомоги на час карантину через китайський вірус уряд направив 10,6 мільярдів гривень.

Раніше ми писали про те, що харківські пенсіонери, які в умовах поширення епідемії китайського вірусу є найбільш вразливою категорією для хвороби, плювати хотіли на карантин і заборони.

Незважаючи на жорсткість умов карантину і повсюдні заклики до громадян старше 65 років сидіти вдома і поменше з'являтися в багатолюдних місцях, пенсіонери не упускають можливість зайвий раз піддати себе небезпеці.

Чергове тому підтвердження – черга до газетного кіоску. Знімок опублікували в соцмережах.

«Пенсіонери товпляться для того, щоб купити газету з телепрограмою, для того, щоб їм розповіли по телевізору, що товпитися не можна. Замкнуте коло», – йдеться у підписі до фото.

Нагадаємо, у Харкові молодий батько забрався з новонародженим на дах багатоповерхівки.

Як повідомляла Politeka, харків'яни показали продуктові набори від Кернеса.

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