Китайський вірус продовжує наступати на Харківщину, кількість хворих зростає щодня

Станом на ранок 23 квітня число людей, у яких підтверджений COVID-19, збільшилося на 17 і склало 101.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр.

Сумне лідерство за кількістю заражених тримають Харків (49), а також Валківський район, де на сьогодні зафіксовано 23 хворих.

Летальних випадків – два, обидва – у селі Високопілля Валківського району. 13 квітня від китайського вірусу померла 71-річна місцева мешканка, яка торгувала свічками в церкві, а потім – її 70-річна знайома, з якою перша жертва контактувала. Зараз у селі шість осіб з підтвердженим діагнозом, а саме Високопілля оточене блок-постами, проїхати туди або виїхати можна тільки за перепустками. Щоб люди не заїжджали обхідними шляхами, всі ґрунтові дороги навколо села перекопали.

У лікарнях проходять лікування 53 людини, на самоізоляції – 39. Також госпіталізовано 78 осіб з підозрою на вірус, 18 – на самоізоляції. Один чоловік перебуває в реанімації на кисневій масці.

Станом на 22 квітня кількість заражених медиків склала 14 осіб, але за добу ця цифра збільшилася ще на чотири. Це співробітники Валківської центральної районної лікарні, Харківської міської клінічної дитячої лікарні №16 та обласної психіатричної лікарні №1 в селі Стрілеча Харківського району.

Тим часом на сесії Харківської міськради відмовилися виділити гроші на доплату медикам, які ведуть боротьбу з коронавірусом, мотивуючи це тим, що таким займається держава, а лікарні, які приймають заражених, – обласного підпорядкування.

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