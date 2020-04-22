Тепер за порушення умов карантина у Харкові будуть не тільки поліцейські, але й чиновники

Рішення про те, що посадові особи можуть складати адмінпротоколи на порушників карантину, ухвалили на засіданні Харківського міськвиконкому в середу, 22 квітня, передає UA: Харків.

За словами директора юридичного департаменту В'ячеслава Басараба, на складання протоколів про адміністративне правопорушення, передбачених статтею 44 з позначкою 3 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», уповноважені органи внутрішніх справ, органи охорони здоров'я, органи державної епідеміологічної служби, а також посадові особи, уповноважені виконавчими комітетами селищних, сільських, міських рад.

У цій роботі будуть задіяні і медики. Басараб уточнив, що в планах – комісійні виходи для перевірки дотримання законодавчих норм. І в ці комісії буде запропоновано включати, зокрема, медичні служби.

Раніше ми розповідали про те, що під час чергової сесії міськради мер Харкова Геннадій Кернес відмовився виділяти додаткові кошти на доплати медикам, які ведуть боротьбу з коронавірусом. Він пояснив це тим, що інфекційні лікарні еребувають у підпорядкуванні області, а доплати – це обов'язок держави.

Разом з тим на сесії виділили ще сотні мільйонів на будівництво зоопарку.

Ми також писали про те, що на Харківщині китайським вірусом заразилися 14 медиків, а всього з підтвердженим діагнозом в регіоні зараз – 84 людини.

Нагадаємо, серіал за участю Добкіна втрапив у грандіозний скандал через дітей-сиріт.

Як повідомляла Politeka, харків'яни можуть залишитися без одягу через карантин.

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