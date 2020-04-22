Тепер за порушення умов карантина у Харкові будуть не тільки поліцейські, але й чиновники
Рішення про те, що посадові особи можуть складати адмінпротоколи на порушників карантину, ухвалили на засіданні Харківського міськвиконкому в середу, 22 квітня, передає UA: Харків.
За словами директора юридичного департаменту В'ячеслава Басараба, на складання протоколів про адміністративне правопорушення, передбачених статтею 44 з позначкою 3 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», уповноважені органи внутрішніх справ, органи охорони здоров'я, органи державної епідеміологічної служби, а також посадові особи, уповноважені виконавчими комітетами селищних, сільських, міських рад.
У цій роботі будуть задіяні і медики. Басараб уточнив, що в планах – комісійні виходи для перевірки дотримання законодавчих норм. І в ці комісії буде запропоновано включати, зокрема, медичні служби.
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Раніше ми розповідали про те, що під час чергової сесії міськради мер Харкова Геннадій Кернес відмовився виділяти додаткові кошти на доплати медикам, які ведуть боротьбу з коронавірусом. Він пояснив це тим, що інфекційні лікарні еребувають у підпорядкуванні області, а доплати – це обов'язок держави.
Разом з тим на сесії виділили ще сотні мільйонів на будівництво зоопарку.
Ми також писали про те, що на Харківщині китайським вірусом заразилися 14 медиків, а всього з підтвердженим діагнозом в регіоні зараз – 84 людини.
Нагадаємо, серіал за участю Добкіна втрапив у грандіозний скандал через дітей-сиріт.
Як повідомляла Politeka, харків'яни можуть залишитися без одягу через карантин.
Також Politeka повідомляла, що українцям послаблять карантин, термінова заява прем'єра Шмигаля: "Торкнеться тих, хто...".