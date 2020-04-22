Чергова сесія Харківської міськради не обійшлася без нової витівки мера Геннадія Кернеса

В цей раз він різко відповів депутату від «Самопомочі» Ігорю Черняку, який традиційно поставив незручне запитання градоначальнику, передає Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ.

Опальний депутат запропонував Кернесу скликати наступного понеділка позачергову сесію мерії і вирішити питання з виділенням грошей на доплати медикам, які лікують хворих на коронавірус.

Він підкреслив, що у Дніпрі та Запоріжжі на боротьбу з пандемією виділили по 100 мільйонів гривень, в Одесі — 145 мільйонів гривень і 157 мільйонів гривень у Львові. Тим часом харківські лікарі отримують ту ж зарплату, що і до епідемії, яка не перевищує 6,5 тисяч лікарів і 3,5 тисячі – у медперсоналу.

«Для Харкова зробити нормальні зарплати медикам - це половина вартості бегемотника! Такі ставки зробили всі міста, крім Харкова», – заявив Черняк, відреагувавши на наміри влади спрямувати 400 мільйонів гривень на будівництво зоопарку.

У свою чергу Кернес відповів, що вважає доплати медикам зобов'язанням держави:

«У міста немає інфекційних лікарень. Інфекційні лікарні — лікарні обласного підпорядкування. Лікарі, які лікують коронавірус, працюють в обласних лікарнях. У місцевих лікарнях заборонено карантином робити планові операції, планові заходи і так далі. Наші відносини з іншими можливостями, не те, що зміцнюємо матеріально-технічну базу, а даємо поштовх, щоб ми були кращі, ніж інші. А кошти витратити — це не фокус... А те, що повинна держава, нехай виконує свої зобов'язання».

Він нагадав, що партія «Самопоміч» підтримала медичну реформу Уляни Супрун.

Проте слова про зоопарк міцно зачепили Кернеса, і він продовжив:

«Ви все говорите, бегемотник вам не подобається, то жирафник вам не подобається. Виберіть будь-яку клітку собі, ми там напишемо ваше прізвище. Я за свої гроші побудую», – заявив мер.

З цього приводу на сторінках в соцмережах пожартували сам Черняк, який після голосування на знак протесту покинув засідання, а також керівник Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах.

За інформацією телеканалу «АТН», 500 млн. гривень із загальної суми реконструкції харківського зоопарку — це позика міста за облігаціями внутрішньої місцевої позики. Харківська міськрада ухвалила рішення про випуск трирічних облігацій на 1 млрд гривень з відсотковою ставкою 18% річних для фінансування дефіциту бюджету розвитку міста.

Крім того, з початку року зоопарк оголосив тендерів на роботи з будівництва та реконструкції на суму близько 1 млрд гривень.

Нагадаємо, журналиста, який критикував Кернеса, побили прямо біля будинку.

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