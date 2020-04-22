На Харківщині китайський вірус діагностовано у 84 осіб, з яких 14 – медики

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера.

За його словами, за останню добу в області лабораторно підтверджено сім нових випадків захворювання на COVID-19 (у жителів Харкова і Зміївського району), а також зареєстровано 13 випадків підозри (також у мешканців Харкова та Зміївського району).

З підтвердженим діагнозом 46 осіб госпіталізовані, 29 перебувають на самоізоляції. З підозрою на COVID-19 госпіталізовано 82 людини, 17 – на самоізоляції.

За останню добу летальних випадків не зафіксовано, чотири людини вилікувались від вірусу.

На даний момент троє хворих знаходяться на кисневій підтримці в реанімації, до апаратів ШВЛ поки що не підключали нікого.

З початку поширення епідемії на Харківщині від вірусу вилікувались вже сім чоловік, дві жінки, мешканки села Високопілля Валківського району, померли. Їм було 71 і 70 років, і вони контактували між собою.

Раніше ми повідомляли, що у згаданому селі переорали виїзди, щоб люди не могли потрапити в нього або виїхати в обхід блок-постів. Це пов'язано з намаганням не допустити поширення вірусу, оскільки тут підтверджено вісім випадків зараження.

Ми також писали про те, що, за інформацією МОЗ, уже через два тижні в Україні може бути пік захворюваності, оскільки на Великдень спостерігалося масове порушення умов карантину в церквах Московського патріархату. Незважаючи на прохання залишатися вдома, віруючі кинулися в храми святити паски, наплювавши на всі запобіжні заходи.

Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначає, що карантин триватиме орієнтовно до 11 травня, але в умовах боротьби з вірусом країна житиме ще пару років.

Нагадаємо, харків'яни можуть залишитися без одягу через карантин.

Як писала Politeka, лікар з Харкова спустила весільні гроші на боротьбу з епідемією.

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