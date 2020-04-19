У Харкові та області якість повітря різко впало і місцеві жителі почали скаржитися на утруднене дихання

19 квітня на Великдень, рішення посмажити шашлики навіть у власному дворі виявилося тортурами для харків'ян через отруйного смогу. Так, якість повітря в Харкові різко знизилося – експертна оцінка показує наявність в повітрі до 207 одиниць твердих частинок, а горизонт з усіх сторін з самого ранку затягнуло непроглядним димом. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на дані міжнародного сервісу з відстеження якості повітря Waqi.info.

Так, в мережі опублікували кадри з труби на Тец-5 біля ринку Лиск з заявою ДСНС. Відзначається, що в Харківській області немає пожеж, які могли б викликати настільки щільний і їдкий смог.

Місцеві жителі відзначили, що смердить горілим і на Олексіївці, а також, що це можуть бути пожежі на Житомирщині або Чорнобильські пожежі відгукнулися на Харківщині.

Відзначимо, що в Харкові днями раніше відбулися лісові пожежі, які ледь не підпалили АЗС і ТЕЦ-5. Протягом 24 годин вигоріло 35,5 га рослинності на відкритих територіях. Горів сосновий ліс в смт Солоницівка, а також згоріли приватні споруди в місті Ізюм та інших населених районах міста.

Нагадаємо, що в Житомирській області під час пожежі вогонь перекинувся населені пункти. В результаті пожежі згоріли 39 дачних будов. Понад 50 людей евакуювали в сусідні села.

Нагадаємо, що з'явився новий осередок пожеж в Україні, отруйний смог накриє три області.

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