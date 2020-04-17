Починаючи із завтрашнього дня, 18 квітня, на Харківщині посилиться карантин

Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер після засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Politeka.net.

У проект рішення внесено чотири пункти. Так, мерії Харкова та РДА в Харківській області, а також виконкомам і ОТГ рекомендовано провести роботу з керівниками релігійних громад для максимального обмеження масових релігійних заходів з 13:00 18 квітня до 6:00 21 квітня і проведення релігійних заходів на дистанційній формі з допомогою трансляцій.

Також забороняється робота ринків на весь період карантину.

У ХОДА підкреслили, що подібні заходи в західних регіонах країни показали свою ефективність.

«Минулого тижня вони ввели низку заходів під час святкових днів, і це дало певний позитивний результат. Спілкуючись з комісіями і штабами з цих областей, ми знаємо, що зараз у них відзначається тенденція зменшення. Вони беруть більше зразків, але в процентному співвідношенні у них менше випадків захворювання», – повідомили чиновники.

Кучер також додав, що облдержадміністрація рекомендує закрити кордони села Високопілля Валківського району, де була спочатку зафіксована перша смерть від коронавіруса, а через три дні – спалах захворюваності: кількість інфікованих там зросла на дев'ять чоловік.

Раніше ми писали про те, що станом на 17:00 16 квітня кількість заражених коронавірусом на Харківщині склала 54 людини, одужали двоє, один летальний випадок.

Нагадаємо, у поліції розповіли, скільки парафіян підуть до церкви на Великдень.

Як повідомляла Politeka, у Харкові парафіян зазивають до церкви в обхід карантину.

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