Тепер спійманим на місці злочину паліям легким переляком відбутися не вдасться

Харківщина продовжує страждати через паліїв сухостою

Начлао нової тижня відзначилось масштабною пожежею в Циркунах, де загорівся ліс. Фото і відео облетіли мережа, передає Politeka.net.

За інформацією рятувальників, щодоби вони змушені виїжджати на кілька десятків пожеж на відкритих територіях, в результаті яких страждають не тільки майно громадян, але також гинуть тварини і птахи.

У соцмережах громадяни обурюються і вимагають покарати паліїв, однак кількість пожеж на спад не йде, і щодня фіксуються нові випадки.

🔥 Снова сильный пожар на Окружной (выезд с Героев труда) Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 13. April 2020

Тим часом у понеділок, 13 квітня, Верховна Рада підтримала законопроект №2339, що передбачає посилення відповідальності за спалювання сухої рослинності в екосистемах України.

Законом пропонується збільшити розміри штрафів за забруднення атмосферного повітря (зі 100-200 до 1800-3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) і за знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу (з 300-500 до 5400-9000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок, рослинності або її залишків та опалого листя несе за собою штраф у 6,1 тис. гривень, ті ж дії територіях та об'єктах природно-заповідного фонду потягнуть на 12,2 тис. гривень.

«Правильно, але мало!», «С*ка порушення карантину 17к, за траву.6к. Пі***ць. До 300 тис штраф. Тоді так. Або якщо нічим платити опис майна», «60 тисяч з конфіскацією, і нехай су*і думають перед тим, як сірник кидати», «Замало!!! Треба 50000 тис, тоді точно палити не будуть😾», «Без маски 17000, а за знищення природи всього 6 тис», «При такому знущанні над природою треба за грати на 15 років. Хай там розважаються, наволочі», «Тварини гинуть, природа гине, а штраф 6000! Ну і правителі держави!», – обурюються в коментарях.

Нагадаємо, з'ясувалося, хто труїть харків'ян димом і нищить природу.

Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа підібралася до Харкова впритул, страхітливі кадри.

Також Politeka писала, що по Харкову прокотилася хвиля автопідпалів.