Троє загиблих і четверо поранених – такий результат дорожно-транспортної пригоди на п'ятому кілометрі кільцевої дороги в Харкові

Трагедія сталася в п'ятницю, 10 квітня, близько десятої години вечора, повідомляє Politeka.net з посиланням на ГУ Нацполіції в Харківській області.

Виїхавши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що автомобіль Daewoo Sens під керуванням 27-річної жінки, який рухався з боку вулиці Олександра Зубарєва в напрямку проспекту Гагаріна, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з каретою швидкої медичної допомоги.

У результаті аварії водій і 33-річний пасажир легковика, а також 55-річний водій швидкої загинули на місці. Крім того, 33-річний пацієнт, два санітари 48 і 38 років, а також 40-річний фельдшер, які перебували у кареті швидкої, з різними травмами доставлені в медичний заклад.

Обидва автомобілі отримали серйозні механічні пошкодження і відновленню не підлягають.

Співробітники СУ ГУНП в Харківській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Розслідування причин та обставин трагедії триває.

Зазначимо, що момент аварії потрапив на відеореєстратор автомобіля швидкої допомоги і вже з'явився в мережі.

Момент аварії зі швидкою на окружній у Харкові зафіксував відеореєстратор. Як розповів заступник начальника облуправління поліції Сергій Чиж, на кадрах видно, що Daewoo виїхав на зустрічну смугу і врізався у швидку. Внаслідок ДТП троє людей загинули, четверо травмовані: https://bit.ly/3e9InJj Gepostet von UA: Харків am Freitag, 10. April 2020

Нагадаємо, у Харкові підірвали банкомат «Приватбанку».

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