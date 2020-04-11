Троє загиблих і четверо поранених – такий результат дорожно-транспортної пригоди на п'ятому кілометрі кільцевої дороги в Харкові
Трагедія сталася в п'ятницю, 10 квітня, близько десятої години вечора, повідомляє Politeka.net з посиланням на ГУ Нацполіції в Харківській області.
Виїхавши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що автомобіль Daewoo Sens під керуванням 27-річної жінки, який рухався з боку вулиці Олександра Зубарєва в напрямку проспекту Гагаріна, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з каретою швидкої медичної допомоги.
У результаті аварії водій і 33-річний пасажир легковика, а також 55-річний водій швидкої загинули на місці. Крім того, 33-річний пацієнт, два санітари 48 і 38 років, а також 40-річний фельдшер, які перебували у кареті швидкої, з різними травмами доставлені в медичний заклад.
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Обидва автомобілі отримали серйозні механічні пошкодження і відновленню не підлягають.
Співробітники СУ ГУНП в Харківській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Розслідування причин та обставин трагедії триває.
Зазначимо, що момент аварії потрапив на відеореєстратор автомобіля швидкої допомоги і вже з'явився в мережі.
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